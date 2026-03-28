想錢想瘋了！借友轎車3小時內「偽造讓渡書賤賣15萬」判刑4月

周男缺錢花用，借友人的車代步，竟偽造讓渡書，賤賣15萬元給不知情買家，被法院判處4月徒刑。（記者林嘉東攝）

為了錢，連朋友都能賣。基隆市周姓男子缺錢花用，竟將腦筋動到朋友身上，假借用車名義騙走莊姓女友人的轎車後，偽造莊女簽名、捺印指紋的讓渡書，賤賣15萬元給不知情買家。基隆地院近日審結，依周男犯個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料罪」，判處4月徒刑。

判決指出，周男與莊女原為朋友，前年8月他向莊女借轎車代步，沒想到車子借到手不到3小時，便偽造莊女簽名、並在讓渡書上按上12枚指紋，佯裝已獲得莊女的授權轉讓，隨後將車輛以15萬元「賤價」轉讓，給不知情的張男。

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莊女發現愛車遲遲未歸，催討無果後報警處理，這才驚覺自己視如好友的周男，竟然為了區區15萬元，把她的車賤賣給張男，憤而報警。檢方調查後，將周男依涉犯侵占、偽造文書、個人資料保護法等3罪起訴。

判決指出，周雖坦承犯行，表面上與莊女達成和解，卻一毛錢都沒賠，毫無履行誠意，只是想藉此換取減刑；法官認為，周男同時觸犯侵占、偽造文書與個人資料保護法，依周犯刑度較重的個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料罪」判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，並沒收15萬元犯罪所得；可上訴。

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