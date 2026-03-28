持刀一路追到死！惡男當街刺死前女友 高大成：難以教化

高大成指出，陳男預謀殺人且殺意堅決，還攻擊救人的熱心民眾，這種人難以教化，入監服刑也不會悔改。（記者蔡淑媛攝）

台中27日發生駭人街頭情殺案，30歲陳姓男子疑因求復合不成，持雙刀當街追砍26歲巴姓前女友，砍殺數刀還以長刀刺頸，並恐嚇路人來救巴女也要殺。法醫高大成指出，陳男預謀殺人且殺意堅決，又攻擊救人的熱心民眾，這種人難以教化，入監服刑也不會悔改，一旦獲釋，恐再度殺人。

這起街頭情殺案，巴女是從高雄到台中任職某醫學中心的職能治療師，陳男從高雄上台中找巴女求復合，在巴女租屋處談判時就亮刀，巴女下樓逃命，在街頭狂奔，陳男仍緊追攻擊，路人上前救援也被砍傷，最後巴女被追上身中數刀倒臥在地，陳男更直接以長刀刺頸，巴女頸部插著刀，在街頭相當駭人，送醫搶救不治；陳男開車逃跑被警方逮獲。

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高大成指出，陳男持刀攻擊被害人胸部以上部位，有明顯殺意，還攜帶兩把刀具，明顯就是要置被害人於死地，陳男更一路追砍巴女，還攻擊試圖救人的熱心民眾，行徑相當凶殘。

高大成認為，本件凶殺案應該沒有金錢糾紛問題，而是陳男仍想復合，被拒絕後才行凶，應釐清2人有什麼感情糾葛，導致陳男痛下殺手。

高大成示警，陳男只因感情不順就殺人，這並非一時衝動，他分析，陳男可能只要有要不到的東西、一點小事不順心，就可能引爆殺機，入監服刑也難以悔改，反而加深扭曲心態。

陳男持刀追殺女友，女友一路逃跑。（民眾提供）

陳男行兇後開車逃跑被警方逮捕。（民眾提供）

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