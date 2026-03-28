為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    開馬莎拉蒂違停拒檢還衝撞警察 囂張男駕駛判刑1年2月

    2026/03/28 12:05 記者李立法／屏東報導
    張男駕車違停拒檢還衝撞警察，遭支援警力拖出車外制伏。（資料照）

    張男駕車違停拒檢還衝撞警察，遭支援警力拖出車外制伏。（資料照）

    29歲張姓男子駕駛馬莎拉蒂豪車違停遭員警驅趕，竟惡言相向，警方要求停車受檢，張男卻拒絕受檢還駕車衝撞警方，造成1名曾姓派出所副所長受傷，支援警力到場後，將張男拖出車外壓制送辦，屏東地院認為張男蔑視公權力，且犯後態度囂張，毫無悔意，依駛動力交通工具妨害公務執行罪判處張男1年2個月徒刑，可上訴。

    張男去年4月間駕駛豪車行經東港鎮時因違停被維持交通的員警勸離，張男竟心生不滿，向員警口出惡言，員警要求張男停車受檢，張男卻毫不理會，還倒車加速衝向員警，協同維持交通的曾姓副所長見狀，隨時上前支援，卻被張男撞傷左小腿，支援警力據報到場合力將張男拖出車外制伏送辦，但張男氣焰依舊囂張，事後還打電話到派出「嗆聲」，視公權力於無物。

    張男辯稱，事發當時是曾員自己強行鑽過車縫，事後卻諉稱是被他撞到，他的車並無向右偏駛，他沒有要撞曾員。

    屏東地院檢視警方密錄器影像及相關事證後，認為張男強暴行為不僅蔑視國家公權力，亦嚴重危害公務員執行職務的安全與尊嚴，且犯後態度惡劣，毫無悔意，應予嚴懲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播