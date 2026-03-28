開馬莎拉蒂違停拒檢還衝撞警察 囂張男駕駛判刑1年2月

張男駕車違停拒檢還衝撞警察，遭支援警力拖出車外制伏。（資料照）

29歲張姓男子駕駛馬莎拉蒂豪車違停遭員警驅趕，竟惡言相向，警方要求停車受檢，張男卻拒絕受檢還駕車衝撞警方，造成1名曾姓派出所副所長受傷，支援警力到場後，將張男拖出車外壓制送辦，屏東地院認為張男蔑視公權力，且犯後態度囂張，毫無悔意，依駛動力交通工具妨害公務執行罪判處張男1年2個月徒刑，可上訴。

張男去年4月間駕駛豪車行經東港鎮時因違停被維持交通的員警勸離，張男竟心生不滿，向員警口出惡言，員警要求張男停車受檢，張男卻毫不理會，還倒車加速衝向員警，協同維持交通的曾姓副所長見狀，隨時上前支援，卻被張男撞傷左小腿，支援警力據報到場合力將張男拖出車外制伏送辦，但張男氣焰依舊囂張，事後還打電話到派出「嗆聲」，視公權力於無物。

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張男辯稱，事發當時是曾員自己強行鑽過車縫，事後卻諉稱是被他撞到，他的車並無向右偏駛，他沒有要撞曾員。

屏東地院檢視警方密錄器影像及相關事證後，認為張男強暴行為不僅蔑視國家公權力，亦嚴重危害公務員執行職務的安全與尊嚴，且犯後態度惡劣，毫無悔意，應予嚴懲。

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