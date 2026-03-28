18歲男騎士柴山自撞摔落邊坡 幸運卡平台、未掉落懸崖

18歲騎士於柴山大路騎車自摔，騎車倒落在路邊，人則噴飛掉落邊坡。（民眾提供）

高雄市鼓山區柴山大路昨（27）日傍晚發生騎士自撞事故，楊姓男子（18歲）騎機車行經山海宮附近一段陡峭的山路時，突然失控自撞護欄，人當場噴飛掉落邊坡，幸好落在1米處的一座平台，未滾落到邊坡下方的懸崖，楊男被救起時全身受擦挫傷，無大礙！

據了解，18歲楊男當天下午疑似心情不好，獨自騎車到柴山騎車兜風、散心看夕陽，傍晚6點多下山行經柴山大路鄰近山海宮一帶，由於該路段山路陡峭，不慎自摔，機車撞及山路護欄，楊男卻噴飛掉落邊坡，但幸運卡在1米深的平台，未掉落55米的懸崖，其他路人見狀連忙報警救援。

請繼續往下閱讀...

鼓山分局交通分隊指出，警消到場時楊男因身體受傷，無法自行爬上邊坡，後續將人從邊坡處拉起脫困，初步檢視楊男受有輕微擦傷，意識清醒，送醫檢查後無礙。警方對楊男實施酒測檢測結果為0。

警方提醒，柴山大路段部分地勢起伏且彎道較多，駕駛人行經該處務必減速慢行，隨時注意車前狀況與路面情形，以確保自身及他人用路安全。

男騎士自摔的邊坡，下方是懸崖。（民眾提供）

男騎士幸運摔落到邊坡平台。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法