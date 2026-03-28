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    李昌鈺生前力挺選總統 侯友宜感念在心：他是導師、也是兄弟

    2026/03/28 11:59 記者黃子暘／新北報導
    侯友宜今（28）日在市政行程中受訪，回應舊識李昌鈺過世消息。（記者黃子暘攝）

    侯友宜今（28）日在市政行程中受訪，回應舊識李昌鈺過世消息。（記者黃子暘攝）

    國際知名鑑識專家李昌鈺於27日美國家中辭世，享壽87歲，與新北市長侯友宜為警大校友舊識，侯參選2024年總統大選訪美期間，李也現身力挺。侯友宜今（28）日在市政行程中受訪，談及此事時表示，李昌鈺是他非常敬佩的大學長，也是刑事鑑定權威，帶動刑事鑑定新觀念，使台灣警界人權保障、鑑定品質能更與國際接軌，他非常感恩，李昌鈺既是他的導師，也是他的兄弟。

    侯友宜說，李昌鈺曾表示，「證據到哪，案子就辦到哪」，讓警界在人權保障、鑑定品質上更能跟國際接軌，多年來他非常感恩，不管轉換任何職場，他都隨時跟李昌鈺請益，對方既是他的人生導師，也是他的兄弟，一路以來並肩作戰，任何案件、困難都一起度過，誠如李昌鈺所說，「科學照亮真相、用專業守護正義」，李昌鈺精神長留人民心中。

    被問及哪個與李昌鈺合作的案子印象最深刻，侯友宜表示，「案件太多了，說不完」，李昌鈺40年前常回台灣，他就抱著很多命案去找對方討論，很多國際矚目大案，他們也會一起討論真相，希望讓台灣更好、讓人權得以保障，真相是非常重要的。

    侯友宜今（28）日在市政行程中受訪，回應舊識李昌鈺過世消息。（翻攝侯友宜粉專）

    侯友宜今（28）日在市政行程中受訪，回應舊識李昌鈺過世消息。（翻攝侯友宜粉專）

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