桃園男po文「下一個張文，會出現」 法官判無罪的關鍵曝光

林姓男子於北捷恐攻事件發生2天後貼文「下一個張文，會出現」，被檢察官以恐嚇危害公眾罪嫌起訴，法官認為不構成犯罪要件，喻知無罪判決。（記者謝武雄攝）

去年12月19日台北捷運發生歹徒張文連續攻擊、無差別殺人事件，引發社會恐慌，他逃逸最後墜樓死亡，32歲林姓男子同月21日在網路留言：「下一個張文，會出現」並列出雙北39個捷運站是下一個恐怖攻擊地點，經新北市林口警分局獲報逮捕，桃園地檢署依恐嚇危害公眾罪嫌將林男起訴，但桃園地方法院法官審理認為，林男行為不構成恐嚇危害公眾罪要件，諭知無罪判決。

判決指出，檢察官認為被告於社群網站發布「下一個張文，會出現」的貼文，涉犯刑法第151條恐嚇危害公眾罪嫌，但被告否認犯罪，辯稱貼文係為提醒大眾，並非恐嚇大眾等語；桃園地院認為，被告所為貼文內容，並非指稱其本人為下一個張文，而是預言下次可能發生恐怖攻擊的地點，其行為與刑法第151條恐嚇危害公眾罪之構成要件不符，因此判決無罪。

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林口警分局是於去年12月21日晚間接獲民眾報案，指在社群軟體Threads出現一篇文章：「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點。」隨後還列出雙北市39個捷運站，該帳號使用者還在個人臉書貼文稱：「下一個張文，會出現。」

警方獲報立即追查，發現住在桃園市龜山區的林男涉案，經報請桃園地檢署指揮，於22日將林男逮捕到案；檢察官認為社會正值北捷連續攻擊事件深受恐懼之際，林男卻恣意發表加深民眾恐懼言論，加深社會不安，將林男以恐嚇危害公眾罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

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