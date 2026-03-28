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    首頁 > 社會

    公司帳戶變詐團人頭！ 負責人判刑+連帶賠償672萬

    2026/03/28 11:29 記者林嘉東／基隆報導
    台北市潘姓男子將公司銀行帳戶提供詐團使用，害陳姓女被騙走672萬元。法院判潘男與公司須連帶賠償陳女672萬元。（記者林嘉東攝）

    台北市潘姓男子將公司銀行帳戶提供詐團使用，害陳姓女被騙走672萬元。法院判潘男與公司須連帶賠償陳女672萬元。（記者林嘉東攝）

    台北市潘姓男子為一家公司負責人，被控將公司2家銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致陳姓女被害人誤信投資陷阱，共匯入台幣672萬元後慘遭轉出。基隆地院審理後，刑事部分，潘男依犯幫助洗錢罪判處5月徒刑，併科罰金8萬元；民事部分，判處潘男與公司須連帶賠償被害人共672萬元。

    判決指出，潘男為台北市「偉翔國際有限公司」負責人，經營電子、電器製造20多年，明知金融帳戶為理財重要工具，若交予他人極可能淪為洗錢工具，仍於前年間將公司2家銀行帳戶提款卡、密碼，交付給詐騙集團；詐團成員隨即透過LINE，誘騙陳女加入「聯巨證券」APP投資股票獲利，致陳女先後2次分別匯入336萬元（共計672萬元）至潘的公司帳戶，詐團隨即利用該帳戶製造金流斷點，將贓款提領一空。

    陳女直到無法獲利，發現受騙後報警。法院審理後，刑事部分，法官依潘男犯幫助洗錢罪判5月徒刑，併科罰金8萬元外；民事部分，法官認為，潘男身為公司負責人，依民法第28條規定，法人對於其代表權人因執行職務所加於他人之損害，應負連帶賠償責任。因此，法院判處潘男與偉翔公司應連帶給付潘女672萬元；可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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