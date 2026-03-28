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    闖紅燈遭輕軌撞擊後走人 高雄婦遭查獲恐吃官司嚇傻

    2026/03/28 11:36 記者洪臣宏／高雄報導
    輕軌列車與機車發生擦撞，停在軌道上10餘分鐘。（民眾提供）

    輕軌列車與機車發生擦撞，停在軌道上10餘分鐘。（民眾提供）

    52歲葉姓婦人昨（27）日騎機車行經高雄市復興四路，闖越紅燈號誌並停於輕軌軌道上，遭輕軌列車撞擊倒地，未料葉婦認為沒有人員受傷及重大毀損，逕行離開，員警將她查緝到案，當得知她恐涉及刑責及高額罰金，嚇得目瞪口呆。

    據了解，葉婦昨中午沿復興四路西往東行駛，駛闖越紅燈號誌將車停輕軌軌道範圍，與29歲簡姓男子駕駛沿成功二路北往南方向行駛的輕軌列車發生擦撞，所幸列車駕駛及乘客均未受傷，簡男下車察看，路人也協助葉婦將倒地機車扶起，沒想到葉婦隨即騎車離開。該起事故造成列車停駛10餘分鐘。

    前鎮分局下午4時將葉婦查緝到案，她表示當時精神恍惚，以為沒人受傷及毀損，逕行離開。警方以涉嫌違反刑法「過失妨害舟車行駛安全罪」，最高可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金；如造成人員傷亡則涉及「肇事逃逸罪」，最高可處7年以下有期徒刑，全案調查後依法移請高雄地檢署偵辦。

    有關葉婦闖越紅燈號誌及肇事逃逸部分，違反「道路交通管理處罰條例」，合計最高可處新臺幣1萬3800元罰鍰，並吊扣駕照3個月。警方表示，詳細肇事責任，仍有待交通大隊進一步分析。

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