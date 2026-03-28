賣屋隱匿「沒熱水又漏水」？前夫幫帶看挨告詐欺 靠「這張照」逆轉無罪

基隆市古姓男子協助前妻賣房遭控詐欺，法院依古男提供的照片，認為他無詐氣犯意，判古男無罪。（記者林嘉東攝）

基隆市古姓男子協助前妻賣房，買家在交屋後驚覺浴室的熱水管線竟然被「封死」，且屋內多處滲漏水，怒控古男詐欺。基隆地院審理後，依古男提供的浴室照片，發現牆上「孔洞」極為突兀，認為房仲與買家不可能沒看到，加上古男早已搬離該處，難認有詐欺犯意，判古男無罪。

檢方起訴指出，古男的前妻2021年欲出售基隆市7、8層房屋，已離婚的古男仍協助接洽仲介。買家控訴，古男在帶看過程中不僅刻意隱匿7、8樓浴室無法供應熱水、房屋滲漏水，簽約時曾說「家裡人口單純，以前2樓（指8樓）可以洗狗、水壓很強」，讓他誤以為供水無虞，沒想到交屋後，不僅發現熱水管線封死，天花板還嚴重漏水，甚至發現屋主曾僱工安裝接水盤，並以木板掩蓋。

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法院審理時，古男堅稱，他當時帶看時就告知仲介7、8樓沒有熱水，建議可以加裝「瞬熱器」解決，並強調自己並非所有權人，且在賣房前幾個月就已經搬離該處，對於房屋後來出現的滲漏水狀況並不知情，絕無詐欺意圖。

法官審理時，調閱古提供8樓浴室照片，發現牆面上留有非常「突兀」的孔洞，一般人看屋不可能忽視該孔洞，專業房仲更難以視而不見，顯見古男並未刻意隱匿屋況；至於「洗狗」一說，法官認為，古男當時是在討論熱水器的效能，指的是「若管線建置完成，一台熱水器就夠用」，並非保證房屋有管線。

至於漏水爭議，法官認為房屋售前，雖有重新粉刷，但多名房仲皆證稱看屋時屋況漂亮、未見瑕疵，而加裝接水盤的行為發生在「簽約付款後」，買家並非因此陷於錯誤而買房，以檢方未能舉證古男有積極施以詐術，本於「罪證有疑，利於被告」原則，判處古男無罪。

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