李昌鈺親傳子弟兵 知名鑑識科學專家李承龍發千字文追思

李昌鈺與李承龍。（記者劉慶侯翻攝）

師承李昌鈺博士，是國內知名的鑑識科學專家李承龍，今日凌晨他在得知恩師李昌鈺辭世的消息時，用沉痛的心情，以「永遠的恩師，無盡的追思」發文悼念這位他人生的引路人。

李承龍悼念李昌鈺全文：

永遠的恩師，無盡的追思——化不可能為可能的科學神探

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2026年3月28日凌晨（臺灣時間），我最敬愛的恩師李昌鈺博士在美國內華達州的家中安詳辭世，享壽87歲。

聽聞此噩耗，悲痛與不捨難以言喻。身為恩師的學生，回首跟隨他學習、辦案與推廣鑑識科學的點點滴滴，他的身教與言教宛如昨日般歷歷在目。

奔走全球，傳承鑑識薪火的無倦行者回想起這幾年，我有幸跟隨恩師的腳步，奔走於世界各地。為了推廣鑑識科學與進行國際學術交流，我們一同前往菲律賓、印度、波蘭、克羅埃西亞、維也納、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、美國及中國大陸等地參加國際研討會。

我清楚記得，2017年我們前往卡達警官學院與沙烏地阿拉伯進行專題演講；2019年赴克羅埃西亞斯普利特參加第十一屆法醫人類學基因學會議；2023年遠赴波蘭華沙大學參與法醫科學挑戰會議。到了2024年，我們前往印度新德里參加第十五屆國際法醫科學會議，恩師在那裡獲頒了終身成就獎，會後我們還一同參觀了泰姬瑪哈陵；同年底，我們又馬不停蹄地趕往菲律賓塔爾拉克參加第五屆國際法醫科學會議。恩師那種為科學奉獻的體力與熱忱，總是讓我們這些晚輩自嘆不如。

抱病主持如皋研討會，鞠躬盡瘁的最後身影最令我動容且永生難忘的，是2025年11月。當時恩師的身體已經抱病恙，但他依然展現出驚人的毅力，親自出席並主持了在老家如皋舉辦的研討會，隨後更參與了在上海舉辦的「2025國際司法警政刑偵科學教育大會」。

在大會的講台上，恩師不顧病痛的折磨，依然聲如洪鐘地大聲疾呼：「法庭科學是跨越司法管轄區的通用語」。他積極倡導打破學科壁壘以培養複合型人才，並深刻闡釋了科學證據在破解積案、捍衛正義中的不可替代性。他在如皋傾注心血，推動全球首個刑偵科學博物館的建設，始終懷抱著「將如皋帶給世界，將世界帶回如皋」的深厚鄉情。看著他在台上堅持將畢生所學傳授給下一代的模樣，那份對鑑識科學的無私熱愛，深深烙印在我的腦海中。

「使不可能成為可能」的生活哲學恩師常教導我們「使不可能成為可能」（Make the impossible become possible）。在日常生活中，他更是這句話的最佳實踐者。恩師的時間管理哲學異於常人，他曾告訴我們，每個人一天都只有24小時為了不浪費時間，他三餐吃得極快，有時飯還沒燒好就吃飽了；他每天只睡4到5個鐘頭，清晨四、五點就起床工作。

他一生處理過全球47個國家、超過8000多宗刑事案件，出庭作證超過千次。即便在生命的最後幾天，他依然展現出非凡的堅強與韌性，埋首於病榻前完成一本關於「失蹤人口調查」的新書。這種將一生奉獻給真相與正義的精神，令人無比敬佩。

恩師的離去，是全球刑事司法與鑑識科學界難以彌補的巨大損失。作為學生，我將永遠銘記您創立的「桌腳理論」與「只為證據說話，不預設立場」的鐵律。未來，我也會與同仁們持續透過「李昌鈺博士物證科學教育基金會」，將您一生積累的智慧傳承下去。恩師，感謝您一生為這個世界帶來的正義與光明。您的精神將永遠指引著我們，願您一路好走。

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