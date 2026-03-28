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    只是個孩子？「收簿手」辯受害人57歲還被騙 自己才20歲遭詐團利用

    2026/03/28 10:20 記者李立法／屏東報導
    張姓婦女誤信投資詐騙技倆失金110萬元，法官判處落網的詐團「收簿手」陳男等3人要負責賠償。（資料照）

    張姓婦女誤信投資詐騙技倆失金110萬元，法官判處落網的詐團「收簿手」陳男等3人要負責賠償。（資料照）

    張姓婦女誤信投資詐騙失金110萬元，警方逮到詐團「收簿手」陳男等3人送辦，張婦遂向陳男等3人提告求償，陳男卻辯稱，被害人張婦已經57歲，應可分辨詐騙技倆，結果還是被騙，他才20歲，初入社會，也和被害人一樣，認識不清，才被詐團利用，不該讓他負起賠償責任，屏東地院認為陳男推諉卸責，判處陳男等3人應連帶賠償張婦110萬元，可上訴。

    張婦在網路上看到股票投資群組遂加入對方的Line，結果落入詐騙集團陷阱，依詐騙指示將110萬元分2次滙入指定的銀行帳戶，結果石沉大海，驚覺受騙後，已追不回失金，警方據報逮到該帳戶持有人莊男以及收取帳戶的「收簿手」陳男和洪姓詐團共犯等3人依詐欺等罪送辦。

    屏東地院去年審理後依共同犯詐欺取財罪判處陳男等3人1年8個月不等徒刑；張婦並向3人提起民事損害賠償之訴，陳男卻辯稱連57歲的張婦都會受騙，他才20歲，且剛入社會，因認識不清才被詐團訛詐，情況和張婦一樣，故不該由他負起賠償責任；法官認為陳男拿詐團報酬從事不法，犯後推諉卸責，實不足取，判處陳男、莊男及洪男等3人須連帶賠償張婦110萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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