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    李昌鈺辭世！曾就讀彰化高中一年 自曝經過墓地「會越走越快」

    2026/03/28 10:41 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化高中在2024年邀請傑出校友李昌鈺（圖中）與施振榮（圖左）返校對談。（彰化高中提供）

    彰化高中在2024年邀請傑出校友李昌鈺（圖中）與施振榮（圖左）返校對談。（彰化高中提供）

    國際知名刑事鑑識專家李昌鈺今天傳出辭世消息，彰化高中校長王延煌表示，李昌鈺博士是彰化高中的傑出校友，消息傳來師生震驚與遺憾，李昌鈺曾在彰化高中前身的台灣省立彰化中學就讀初中一年級，雖然只讀一年就轉到北部念書，全校師生都以他的成就為榮。

    李昌鈺因為父親搭上太平輪罹難，年幼喪父，母親獨自養大13個兒女，在1950年住到彰化市大姊家，因此進入彰中念初中一年級，後來因為跟著家人搬到北部而轉學。

    李昌鈺在2013年曾返回彰中母校，當時校長吳文宗把李昌鈺當年在彰中讀初一時的學籍資料送給他，當時李昌鈺看完後還笑著說，沒想到以前英語那麼菜，只有60分，反而歷史科目是最好的。

    李昌鈺曾受邀返回彰化演講，他回憶當時走著石頭路上學，路旁有兩處墓地，總是越走越快，因為覺得後面有人在追，沒想到後來變成替死者申冤的人。

    王延煌指出，彰化高中曾在2015、2024年都邀請李昌鈺與宏碁集團創辦人施振榮返回母校進行世紀對談，兩人都是彰中的傑出校友。校方也曾多次舉辦 「李昌鈺鑑識科學及人文工作坊」，這是由彰中與李昌鈺博士物證科學教育基金會合辦的熱門營隊，如今聽到李昌鈺過世消息，師生都非常遺憾與難過。

    彰化高中在2024年邀請傑出校友李昌鈺（圖又二）與施振榮（圖左二）返校對談。（彰化高中提供）

    彰化高中在2024年邀請傑出校友李昌鈺（圖又二）與施振榮（圖左二）返校對談。（彰化高中提供）

    李昌鈺曾在2013年返回彰化高中母校，他看到校方拿出他當年初中一年級的學籍表，非常仔細閱獨。（資料照）

    李昌鈺曾在2013年返回彰化高中母校，他看到校方拿出他當年初中一年級的學籍表，非常仔細閱獨。（資料照）

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