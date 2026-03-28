台中一月3起驚悚情殺命案 盧秀燕這樣說

台中市這個月連續三起情殺命案，豐原老少配男殺女、西區情侶死亡懷疑是男殺女，加上昨天西區一起男子當街刺死女友，震驚各界，對此，台中市長盧秀燕今日表示，民眾要理性談感情。盧秀燕表示，相關案件警方已介入偵辦中，呼籲市民處理感情問題應保持「理性」與「高情商」，並強調重視「性別平等」，避免衝突發生。