不滿被當提款機 莽男KTV勒斃女友判刑15年

范姓男子不滿杜姓女友只要錢，一言不合將對方掐死，被桃園地院國民法庭判刑15年。（記者謝武雄攝）

55歲范姓男子為追求心儀杜姓女子，雙方已多次約會見面，未料杜女見面時以拍照、玩遊戲為由，前後向范男前後共索取8、9萬元，范男不爽杜女把他當成提款機，去年12月雙方約在桃園市桃園區某KTV包廂見面時起口角，范男竟將杜女痛毆倒地，送醫不治，桃園地院國民法庭昨判處范男有期徒刑15年。

國民法官審酌范男因認自己長期對杜女投入情感，惟杜女反應多著重於金錢索取，而范男經濟能力有限，因經濟壓力、不滿情緒的累積，於案發前已有殺害被害人的念頭，事後造成杜女死亡，對杜的家族及未成年子女造成重大且難以回復的傷害。

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另考量范男人際關係處理及情緒管理能力不足，過往已有家庭暴力紀錄，犯後主動報警並始終坦承犯行，然而其對杜女家屬的歉意表達均屬有限，再參酌有關被告社會復歸及再犯可能性的評估，量處有期徒刑15年。

檢警調查，范男與杜女於2022年間認識成為朋友關係，范對杜頗為心儀欲追求，雙方自2024年9月起頻繁透過通訊軟體LINE聯絡，去年12月23日下午，杜女透過LINE再度邀約范男至桃園區大同路某KTV見面，范男欣然赴約，但杜女見面後再度向范男要求提供金錢，范因無法忍受杜需索無度，趁2人同坐沙發上時，以右臂從後方勒緊杜女頸部，然後將杜女壓制在沙發上，以雙手緊掐杜女頸部，再摀住其口鼻、猛踹杜女胸口，致杜女當場窒息。

事發後，范男才打電話向桃園警方自首報案，員警獲報到場，立刻將奄奄一息杜女送醫急救，但搶救到當晚宣告死亡。

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