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    首頁 > 社會

    高雄女駕駛失竊車狂飆！不管警亮槍 緊抱便當拒檢

    2026/03/28 10:11 記者洪臣宏／高雄報導
    警方亮槍喝令女駕駛下車受檢。（民眾提供）

    警方亮槍喝令女駕駛下車受檢。（民眾提供）

    高市前鎮分局發現一部失竊車輛25日在金福路高速行駛，警方尾隨持查察，駕駛49歲許姓女子開到旗津區停下，員警亮槍喝令她下車受檢，未料她卻緊抱便當不放，跳針反問「我在吃飯，你們幹嘛？」警方在其車上起出多種毒品，許女毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，遭帶回調查。

    前鎮分局草衙派出所員警25日傍晚6時許巡邏時，在前鎮區金福路發現一部紅色轎車高速行駛，查詢車牌為通報失竊車輛，展開尾隨並通報支援。

    該車一路疾駛至旗津旗後砲台景觀步道旁停車，警方立即前後包夾圍捕，許姓女駕駛當時坐在駕駛座內手持便當進食，面對警方亮槍要她下車一度拒不配合，最終仍遭制伏。

    警方調查發現，許女因車輛遭拖吊，向友人借車後長期未歸還，遭提出侵占告訴。經搜索在其隨身袋內查獲海洛因1包（毛重1.79公克）、安非他命7包（毛重192.91公克）、電子煙機體4支及菸彈4顆，許女經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，警方當場依違公共危險、侵占及毒品危害防制條例等罪嫌逮捕，移請高雄地方檢察署偵辦。另許女涉毒駕、無照駕駛，最高得處新臺幣18萬元。

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