跟車手拿10萬不算共犯？ 法官判無罪：人非機器人

郭男賣虛擬幣向車手收10萬元，因未點鈔遭訴洗錢。法官認為人非機器人，難免行事粗心，加上沒有積極證據，所以判決無罪。（記者王捷攝）

郭姓男子向何姓車手拿了10萬元贓款，但郭男辯稱是用虛擬幣跟何男換現金，但台南地檢署不採信，拿錢過程太短暫，不像正常交易，指控郭男是洗錢共犯，台南地方法院認為，不能要求人像機器一樣嚴謹，判無罪。

詐騙集團於2023年3月間，佯稱可透過假程式投資，導致被害人在同年5月到台南市南區超商交付現金20萬元給何姓車手。何男得手後，隨即在附近將其中10萬元交給郭男購買泰達幣。檢方認為，郭男交易短暫，未當場清點金額，也沒有留對方聯絡方式，認定其知悉資金不法，具洗錢不確定故意。

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郭男堅決否認，辯稱他在線上娛樂城贏得虛擬貨幣，為求變現才偶然與何男交易。法院勘驗資金流向，確認轉入李男帳戶的資產並非來自郭男錢包。此外，全案並無郭男與詐騙集團聯繫的資料。郭男表示，面交見鈔票有綁帶就認定是10萬元，且有記下何男車牌，若有問題隨時可報警。

針對檢方質疑交易草率，法官明言，社會生態萬端，並非所有人都能像機器人般展現一致性的嚴謹。郭男無經驗急欲換現而降低警覺，此舉措不能等同具備洗錢犯意。監視器亦顯示，郭男面交時未戴口罩，收取10萬元後大方拿在手上，毫無遮掩。若負責製造金流斷點，理應採取高度隱蔽措施。

法院指，檢方對犯罪事實應負實質舉證責任。現存證據無法證明郭男確切知悉買方資金涉及不法，不能單憑推測反面推論被告有罪。法官基於罪證有疑利於被告原則，認定犯罪不能證明，依法裁定無罪。

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