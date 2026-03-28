花1400元網購4支模擬槍 基隆男下場慘

卓姓男子花1400元，網購4支模擬槍，被法院判處3月徒刑，併科1萬2000元罰金。（記者林嘉東攝）

網路購物便利，但小心買到「違禁物」吃上官司。基隆一名卓姓男子，前年2度在拍賣網站，以低價購買共4支「模擬槍」，被警方循線查獲。基隆地院審理後，依卓男犯槍砲彈藥刀械管制條例「非法持有模擬槍罪」，合併判處卓男3月徒刑，得易科罰金，並併科罰金1萬2000元；可上訴。

判決書指出，卓姓男子明知具備真槍外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成殺傷力槍枝的「模擬槍」，屬於國家列管之違禁物，非經許可不得持有，仍於2024年6月間，先以400元在露天拍賣網購買2支模擬槍；約一週後，卓男又花費1000元網購另外2支模擬槍。

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警方於去年6月間，因他案前往卓男基隆市七堵區住處拘提他時，當場查獲這4支模擬槍；經鑑定後發現，這4支模擬槍皆具備類似真槍的擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力槍枝。檢方調查後，將卓依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

法院審理時，卓坦承犯罪，雖無持槍從事不法犯罪的紀錄，但曾有施用毒品、傷害及非法寄藏槍枝等前科，依卓犯違反槍砲彈藥刀械管制條例「非法持有模擬槍罪」，分別判處2月徒刑及罰金1萬元，合併應執行3月徒刑，得易科9萬元罰金，且沒收4支模擬槍，代價不小。

警方提醒，過去許多玩家認為只是「模型」或「玩具」的操作槍、模擬槍，只要具備擊發構造，均已納入管制；民眾在網路購買類似商品時應格外謹慎，切勿因一時好奇或收藏心理，以免觸法。

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