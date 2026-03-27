「寶寶頭軟得像果凍」4歲女童遭虐終身失能 惡情侶1重判、1潛逃

彰化葉姓、林姓情侶檔聯手對4歲女童施暴逾月，葉男依成年人共同故意對兒童犯重傷害罪重判12年，林女畏罪更棄保潛逃。（記者陳冠備攝）

彰化一名4歲女童因生父入監服刑，被託付給父親前女友林女照顧，不料林女與同居男友葉男僅因不滿女童不服管教，竟聯手施暴逾月，導致女童嚴重腦傷、昏迷不醒，2人嚇得傳訊「寶寶頭軟得像果凍」才送醫。案發後2人互推責任，林女畏罪還棄保潛逃。彰化地院審結，將葉男依成年人共同故意對兒童犯重傷害罪，判處有期徒刑12年。

判決書指出，林女原與呂男交往，呂男於2023年4月入監後，將當時僅4歲的女兒交由林女照顧。不料林女隨即與前男友葉男復合，並自5月起將女童帶往葉男住處，由2人共同照顧。

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未料照顧不久即失控，2人因不滿女童不聽話，從5、6月至7月間頻繁施暴，手段包括持筷子夾手指、以「愛的小手」抽打雙腿、持棍棒敲擊頭部，甚至為嚇唬她，行經孤兒院時將她放下車後駛離，造成女童拉門跌倒、右手骨折，卻未送醫。

7月3日上午更爆發致命施暴。葉男抓住女童雙腳，以頭下腳上方式使其頭部撞擊地板後拋出；林女則掐住女童脖子往後重摔，導致頭部著地，逐漸出現昏迷、意識不清等狀況，2人直到當天下午才將女童送醫急救。

醫院診斷，女童顱骨骨折、硬腦膜下出血、顱內出血，並伴隨全身多處瘀傷與骨折。經手術搶救後雖保住性命，但已造成不可逆腦傷，智力、語言與自理能力嚴重受損，經鑑定，終生恐無法自理生活，屬重大不治或難治之重傷害。

案發後2人否認犯行，急於滅證，還預錄音檔謊稱女童是「洗澡跌倒」。但法院根據醫院鑑定、現場跡證、DNA鑑定及2人通訊紀錄中「寶寶頭軟得像果凍」等證據，認定女童傷勢係長期遭2人聯手虐打所致。

法官痛批，葉男明知女童年僅4歲、毫無反抗能力，仍長期施暴，手段殘忍，造成一生難以回復的傷害，且未認罪、未賠償、毫無悔意；又有毒品前科，5年內再犯，構成累犯，從重量刑12年。林女則於審理期間交保後失聯，遭認定逃匿，保證金沒入。

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