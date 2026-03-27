抖音結識14歲少女「射後封鎖」 男緩刑再犯判8個月、監護矯治1年

苗栗縣陳姓男子透過抖音直播結識14歲少女，發生性行為後封鎖，少女報警怒告強暴。苗栗地方法院審理，認陳男強制性交罪嫌不足，判刑8個月，並於執行完畢或赦免後，施以監護矯治1年。（資料照）

苗栗縣陳姓男子透過抖音直播結識一名14歲少女，卻在與少女發生1次性行為後把少女封鎖，少女報警怒告遭強暴。苗栗地方法院審理，認陳男強制性交罪嫌不足，惟少女受兒少法保護，且陳男之前有違反兒少性剝削案件，仍處緩刑期間又犯此案，判刑8個月，並於執行完畢或赦免後，施以監護矯治1年。

陳男透過抖音直播結識被害少女，知悉少女年僅14歲，仍於去年4月26日傍晚，在住處房間內，與少女發生1次性行為。事後，陳男就先行離家外出，並將少女封鎖；少女久等不耐，向附近鄰居求援，由鄰居報警處理。

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少女控訴，她有跟陳男說不要，也有用手擋住，但陳男還是繼續做。陳男則反駁是少女到他家後跟他說要做，並未違反少女意願。法官依據少女的醫院驗傷單顯示並無明顯外傷等情，且僅有少女單方指訴，無其他積極證據證明陳男有違反少女意願，強制性交罪嫌不足。

然少女年僅14歲，受兒少法保護，且法官調查，陳男之前有違反兒童及少年性剝削防制條例案件，仍處緩刑期間內又犯此案，且陳男經醫院鑑定，屬中高再犯危險程度。經法官綜合考量，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑8個月，於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。

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