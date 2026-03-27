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    跟時間賽跑！若符合「3條件」 柯文哲問鼎大位之路未滅

    2026/03/27 18:18 記者張文川／台北報導
    京華城案昨一審宣判，柯文哲被判刑十七年，他晚間召開記者會。（記者羅沛德攝）

    京華城案昨一審宣判，柯文哲被判刑十七年，他晚間召開記者會。（記者羅沛德攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地院昨合併判處17年徒刑，但柯文哲參選總統大選尚未完全出局，只要符合「二審在2028年11月正副總統登記日之前宣判、並將柯的執行刑改判至10年以下、且三審不可以在大選登記日前判柯貪污罪定讞」3項條件，就可以登記參選，換言之，柯的問鼎大位之路尚未破滅。

    「總統副總統選舉罷免法」第26條規定了16項「不得登記」為總統、副總統候選人的條件，其中第10項為「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，無論觸犯何種罪名，於大選登記日當天尚未定讞的最新判決，只要被判刑逾10年，就不得登記參選正副總統。

    而第26條第2項則是針對封鎖「貪污定讞犯」的參選總統之路，規定「曾犯貪污罪，經有罪判決確定」者不得登記，無論觸犯貪污罪被判刑幾年，甚至已減刑到緩刑，仍然不得參選，而且是「曾犯」即被永久封殺，終身不得登記參選。

    對於柯文哲而言，京華城案一審審理耗時1年3個月，檢方與辯護律師都已表明要上訴二審，目前距離2028年11月總統候選人登記日還有2年8個月，二審若能於登記日前審結宣判，取代一審而成為「最新判決」，且大幅改判，將柯文哲的刑期大降至10年以下，柯文哲就可以登記選總統。

    不過，若二審審理進度正常，與只花一年至一年半就宣判，三審就有可能在登記日之前判決定讞，柯只要收賄、圖利罪被判有罪定讞，就將轉而適用第26條第2項，終身不能選正副總統。

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