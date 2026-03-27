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    「小沈1500」不存在？柯文哲連拒答16次 庭訊全程耐人尋味

    2026/03/27 17:45 記者劉詠韻／台北報導
    柯文哲一審被判刑17年。（資料照）

    柯文哲一審被判刑17年。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案，台北地方法院昨天一審宣判，合併執行有期徒刑17年，可再上訴。合議庭雖然認定柯文哲收受210萬元與職務行為具對價關係，但對檢方呈現的關鍵鐵證隨身碟內記載「小沈1500」，雖認確為柯文哲親手製作，因事證尚待補強，未予採信。回顧過去庭訊，柯文哲面對此題時，曾一連拒答16次，還強調「這也是我第一次看到」。

    合議庭勘驗發現，硬碟檔案最後編輯時間均在搜索日之前，且文件內容、存檔者資訊均指向柯文哲。判決裡提及，工作簿內除「1500」外，其餘多筆記錄皆與實際募款情形吻合，這類私密資訊「一般人難以完整取得」，足以證明數位帳冊由柯文哲親自記錄。

    相較合議庭認定，柯文哲過去表現顯得相當迴避。去年10月7日庭訊，檢方切入隨身碟主題，柯應對矛盾，宣稱硬碟內含「中華民國一半國家機密」與美中談判資料，批評檢方搞政治偵防，一方面承認硬碟標籤字跡是自己的，卻對內容表示「完全沒印象」、「第一次看到」。當檢方具體詢問帳冊中的捐款名單與交付方式時，柯文哲一連拒答16次。

    因此，儘管目前一審判決並未採認「小沈1500」，但細數柯文哲過去庭訊間續拒答16次的沉默，與合議庭認證確親手紀錄的事實，構成本案最耐人尋味的法律攻防點。

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