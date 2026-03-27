「小沈1500」不存在？ 審判長江俊彥這句話早已揭曉答案

京華城案台北地院昨合併判柯文哲17年徒刑，晚間柯文哲開記者會。（資料照）

京華城案台北地院昨判處前台北市長柯文哲17年徒刑，合議庭認定隨身碟Excel工作簿確由柯本人製作，不過其中「小沈1500」記錄，法官認為欠缺補強證據，暫難據此認定收賄1500萬元。法界分析，該紀錄雖屬被告「審判外供述」，但在工作簿整體可信度下，未來二審在證據關聯性攻防上，仍有翻盤空間。

實際上，審判長江俊彥昨日宣判時曾特別提及，工作簿為柯文哲的自白，依法必須要有補強證據才能採信；由此一句判斷，合議庭認為1500真實存在，只是其自由心證被拘束。

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法界認為，合議庭既已認定工作簿內容具有高度真實性，且表格中多筆記錄均可與金流或證人證述相互對應，相關名單所列人員多已被傳喚作證，且證人均證稱有實際交付或捐助各該金額，足認有實際金流紀錄可供查證，這些證人的證詞已可補強「小沈1500」的金流證明。未採認「1500」紀錄，也可能是認為相關證據仍存在一定不確定性，加上案件備受矚目，審判上傾向採取較為審慎的證據評價，因此未予認定。

法界解釋，實務上所謂「補強證據」主要針對被告在審判外的不利供述，須有其他客觀證據相互印證；至於書證或物證本身，並非補強與否的問題，而是其證明力是否足以認定犯罪事實。若僅以書面記錄作為被告審判外供述的內容來源，而無其他證據支持，即難據以認定犯罪，這也是法院未採認該筆記錄的重要原因。

但，合議庭明確指出前金是210萬，因此勢必有「後謝」1500，這1500幾乎可以認定就是後謝；未來二審攻防焦點，勢必集中在1500的認定有無符合補強證據的要求。

合議庭昨指出，經勘驗行動硬碟內容，相關檔案最後編輯時間均在檢調搜索日前，且文件內容、存檔者資訊及其他記載事項，均足以認定「工作簿」確由柯文哲製作，並非他人偽造或事後補寫；再比對多名證人證述與募款資料，除「2022/11/1小沈1500」外，其餘多筆記錄均可與實際募款情形相互印證，且內容涉及高度私密資訊，真實性無疑。

不過，審判長江俊彥表示，「小沈1500」部分因檢方事證仍欠缺補強，屬被告審判外不利供述，如無其他客觀證據印證，難單獨據以認定犯罪。

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