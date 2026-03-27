確保年底選舉公正 警政署長下達「查賄制暴」四大重點工作

警政署今天舉辦「115年全國查賄制暴工作講習」，署長張榮興進行寶貴實務經驗分享。（記者邱俊福翻攝）

警政署為因應年底九合一選舉，今天召集各警察局長及刑警大隊長，舉辦「115年全國查賄制暴工作講習」，由署長張榮興透過講述過往在第一線執行查賄的寶貴實務，經驗分享，下達四大重點工作，要求所屬落實執行今年選舉查賄工作，同時宣告警察機關已提早啟動部署，展現全力打擊賄選及暴力介選的決心。

張榮興說，這次選舉所面臨的威脅，已非單純賄選問題，而是涵蓋境外勢力滲透、假訊息干擾、地下賭盤操控選情及金錢暴力介選等複合性威脅，因此各警察機關必須以最高標準、最嚴密的部署因應，而查賄成敗取決於主官的決心與執行力，各警察局長必須親自掌控轄區全盤狀況，絕不能只做表面功夫。

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同時，張榮興提醒，務必堅守「依法行政」、「行政中立」原則，不分黨派、不論背景，凡涉及賄選等妨害選舉公正之不法情事，一律依法嚴辦，以確保選舉之公平與公正。

張榮興交付的四大重點工作，包括「強化布雷情蒐，嚴查賄選與賭盤」，即各警察機關應依轄區特性分析賄選熱區，鎖定高風險、競爭激烈之選區，嚴密布建情蒐網絡，積極查緝，並嚴守偵查不公開，以完整掌握不法事證，扣緊人證、物證與金流，依法偵處，另掌握各地選舉賭盤，針對過往慣常依附於六合彩、賭博網站等平台的選舉賭盤，應主動蒐報查緝，積極追查上游組頭，全面清查賭資金流，斬斷簽注管道，以防止操弄賭盤影響選情之不法行為。

「強化科技偵查，防止假訊息危害 」，各警察機關成立「假訊息查處小組」，強化日常網路巡查能量與數位鑑識技術能力，對於經查證屬實的錯假訊息，採取「迅速下架」、「立即澄清」及「溯源追查」等三原則，做到即時發現、即時處置，防止錯誤資訊持續擴散，妨害選舉公正。

「系統性掃黑，嚴防境外勢力滲透」， 鑒於境外敵對勢力透過在台協力者挹注資金、金援綁樁及操作假民調等多元管道介入選舉的威脅持續升高，各警察機關應嚴密監控介選行為，以及透過虛擬貨幣及境外資金等新興交付賄款手法，並依反滲透法等相關法令對這些不法態樣從嚴偵辦；此外，正視幫派組織與境外敵對勢力相互勾連的問題，各警察機關透過「系統性掃黑」策略，從組織架構、金流來源等面向多管齊下，澈底切斷幫派與境外敵對勢力之連結。

「中央支援地方，發揮統合戰力」，勤務部署上，為確保查賄工作不受地方人情壓力或外部干擾影響，要求刑事局各外勤大隊建立專責支援機制，全力支援縣市警局，以強化案件偵辦的專業性與安全性。同時，要求各警察局強化與各管轄檢察署之協調聯繫，落實檢警一體，以提升辦案品質與效率。

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