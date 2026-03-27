民眾黨329上凱道「神速」取得路權 警方：緊急性集會遊行申請合規

柯文哲一審判決有期徒刑17年，昨天有不少小草聚集北院外聲援。（資料照，記者羅沛德攝）

京華城案昨（26日）一審宣判，台北地院重判民眾黨創黨主席柯文哲17年徒刑。柯事後召開記者會向總統賴清德嗆聲，民眾黨也揚言要在29日前往總統府前凱達格蘭大道抗議。外界質疑，為何民眾黨可以「神速」取得路權？對此，警方今天正式說明，民眾黨取得路權合乎規定。

依照「台北市申請使用道路集會要點」第2點規定：申請人申請使用道路集會同意文件，應於使用道路集會日前7日至30日內，以網路至申請網址完成線上申請。但緊急性集會遊行，不受7日前申請之限制。

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北市警中正一分局表示，這項規定的權管機關是台北市政府工務局新建工程處，目前已經有團體依照這項規定，依「台北市申請使用道路網」申准取得本月28日0時起至29日23時59分，凱道【公園路（不含）至中山南路（不含）】全線車道暨人行道、中山南路【常德街（不含）至仁愛路一段（不含）】西側慢車道暨人行道的路權。

警方說，至於集會遊行申請部分，該團體也已於今天遞交集會申請書。警方參據「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約（兩公約）」、「司法院釋字第718號解釋」及集會遊行法第9條，因不可預見之重大緊急事故，且非即刻舉行，無法達到目的者，不受6日前申請之限制等規定，警方於是依規定受理集會在案。

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