京華城案「小沈1500」不成罪！ 法界推估柯文哲律師團費用達千萬

鄭深元。（資料照）

前台北市長柯文哲涉嫌京華城案，台北地方法院昨日宣判，將柯依違背職務收賄等罪判13年，2件公益侵占各判2年、3年6月，背信罪2年半，併處17年有期徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得1260萬。不過，一審判決和台北地檢署起訴求刑的28年6月有高達11年的差距，且法官也不採認收賄1500萬的部份，柯的律師團也因此被外界視為「大功臣」。法界人士推估，依此案複雜程度，光是1個律師恐怕就能賺取高達400萬至500萬的律師費。

法界人士指出，律師費的邏輯，通常是根據審級收取基本費，若是比較知名的律師，除基本價格外還會收取額外的時數費用。此外，他分析像柯文哲這類型的矚目案件，可能會導致律師被貼上政治標籤影響其社會評價，因此費用相較之下定會高出許多。

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針對一審法官不採認1500萬賄款結果，該名法界人士分析，以律師界來看確實是非常正面的結果，可謂成功的攻防。因此，在二審的基本費或是時數費用部份確實可能會有所提高，不過二審和三審的收費邏輯每位律師都不大相同，因此較難評估。

此外，關於柯文哲律師團的3名律師收費分析，法界人士保守估計，依照案情的複雜程度，一審每位律師基本費收個20萬也不為過，甚至可能更高。另外，由於案件複雜且容易被政治標籤化，因此每次開庭、律見的時間，恐會再依照時數每小時收取1萬至2萬元。

他推估，以整個案件開庭的密集程度，加上律見等情形，可能就能夠賺取400至500萬的律師費用，而柯文哲委任了3名辯護律師，恐怕就要花費高達千萬元，而柯文哲律師團成員中，鄭深元過去曾是特偵組檢察官；蕭奕弘有電機工程背景，曾任重大金融專庭、智慧財產及電腦犯罪專組檢察官；陸正義是台北律師公會理事，過去就曾助柯文哲和作家葛特曼打官司。

蕭奕弘。（資料照）

陸正義。（資料照）

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