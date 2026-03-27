憲法法庭有新判決出爐！ 下午宣判「少年事件處理法移送」釋憲

憲法法庭今天將有新判決出爐。（資料照）

國民黨、民眾黨立委2024年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。司法院今表示，115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」出爐，下午3時將由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞開記者會說明。

花蓮地方法院審理一起少年毀損案件時，認為現行《少年事件處理法》第15條後段規定「受移送之法院，不得再行移送」恐有違憲疑義，聲請憲法法庭釋憲。

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該案源於桃園地檢署將一名涉毀損罪的少年移送桃園地方法院，桃園地院以少年設籍在花蓮，且無其他現居地為由，裁定將案子移送花院，但少年及法定代理人實際分別居住於桃園及雲林，盼能回到桃園審理，以利程序進行，然而依現行規定，案件一經移送即不得再轉，導致無法依少年最佳利益調整管轄法院。

聲請人花蓮地院法官邱佳玄認為，此限制及規定原是為避免少年法官不斷推諉案件，而使少年淪為人球，不僅可能影響少年獲得適當保護，亦恐侵害憲法保障的訴訟權，並違反憲法對少年應予特別保護意旨。

邱佳玄主張，現行制度過度僵化，未能因應少年居住環境變動，建請宣告該規定違憲，建議可將其規定為「受移送之法院，應得少年、法定代理人及現在保護少年之人之同意始得再行移送」，如此可兼顧程序之安定性，以保障少年權益。

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，憲法法庭逾1年未做出判決，但憲法法庭去年12月19日宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，代表憲法法庭可繼續開庭審理案件。

憲法法庭今年1月2日再評議做出今年第一件「115年憲判字第1號」判決，認為羈押被告的救濟權益應予維護，依此將屏東地院駁回被告辯護人代為準抗告的裁定廢棄，發回屏東地院重新審理。

憲法法庭2月6日公布「115年憲判字第2號判決─違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」判決，宣判部分違憲，限相關機關於2年內修健保法第85條，針對未於限期內補繳者，處3倍罰鍰之規定。

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