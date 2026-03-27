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    台中逆子疑沈迷玄學砍母！裸體狂奔1.4公里 「全身噴濺血」嚇壞民眾

    2026/03/27 12:39 記者許國楨／台中報導
    張男全裸在街頭狂奔遭警方壓制。（民眾提供）

    張男全裸在街頭狂奔遭警方壓制。（民眾提供）

    台中市南區26日晚間驚傳駭人弒母案，39歲張姓男子疑思覺失調症、沉迷玄學宗教，案發時試圖裸體出門遭母親制止，衝突瞬間張男持菜刀猛砍70歲母親，造成其頭部、頸部及四肢多處嚴重受創，大量出血，母親一度陷入昏迷，緊急送往中山附醫搶救，目前生命跡象穩定，經查，張男過往並無家暴紀錄或通報。

    據了解，張男原相當正常有工作，但前陣子不知何故曾住院，只知道近期迷上玄學宗教疑有思覺失調症，可能是最近天氣不穩定，情緒相當不穩定，昨天下午就曾裸體衝上頂樓被父親帶回家，但當下對於為何脫光光也說不出所以然，昨晚案發時他又要裸體要出門遭母親制止，未料持刀砍傷母親。

    鄰居則說，案發前屋內傳出激烈爭吵與尖叫聲，隨後張男全裸從9樓住處衝出社區大樓，右手持菜刀、左手抱著除顫器（AED），身上沾滿血跡，沿街狂奔長達約1.4公里，民眾見狀驚恐閃避，警方接獲通報後迅速追至現場，果斷使用辣椒水將其制伏並上銬，隨後強制送醫。

    張男到院時仍情緒激動，不斷高喊「為什麼要殺我？」但自身並無明顯傷勢，血跡均為噴濺血漬，至於張父當時則是外出買菜返家，驚見妻子倒臥血泊立即報案求助，張母頭部及四肢有多處傷勢，目前意識清楚，張男也還在就醫，母子都還無法接受警詢，將待2人病況穩定再行偵訊，以釐清張男精神狀態及確切案情，全案將朝殺人未遂罪方向偵辦。

    走廊上血跡斑斑，警方已拉起封鎖線採證。（民眾提供）

    走廊上血跡斑斑，警方已拉起封鎖線採證。（民眾提供）

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