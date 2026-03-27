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    首頁 > 社會

    超商店員沒錢繳罰單自刷條碼「0元入帳」 監視器一調全露餡

    2026/03/27 12:03 記者林嘉東／基隆報導
    基市黃姓超商女店員，沒錢繳汽機車罰單，持收銀機掃碼槍，自刷罰單「0元入帳」，被法院判處2月徒刑。 （記者林嘉東攝）

    基市黃姓超商女店員，沒錢繳汽機車罰單，持收銀機掃碼槍，自刷罰單「0元入帳」，被法院判處2月徒刑。 （記者林嘉東攝）

    基隆市一名黃姓超商女店員，沒錢繳近3000元汽機車罰單，竟利用值班機會，持收銀機掃碼槍，掃描自己的罰單條碼後，輸入「已收現金」的不實電磁紀錄，直到店長發現收銀機收入短少，黃女犯行才曝光。基隆地院日前審結，依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判處黃女有期徒刑2月。

    判決指出，年約20歲的黃姓超商女店員，去年2月間因沒錢繳汽車罰單2997元，眼見罰單繳納截止日在即，竟趁著值大夜班時，持收銀機掃描槍，掃描自己的汽機車罰單條碼，並在系統內輸入「已收現金」的虛假資料，製作店家已收到現金的電磁紀錄。

    黃女此舉雖讓罰單在系統上顯示為「已繳納」，但收銀機內根本沒有這筆錢。隔日傍晚，店長核對電腦帳目與實存現金不符，調閱監視器畫面後真相大白，隨即報警處理。

    法官審理認為，黃女利用職務之便侵害他人財產權，考量黃女事後坦承犯行，並已將2997元還給店家，且已達成損害賠償，給她自新機會，依黃女犯非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判黃女有期徒刑2月，宣告緩刑2年，並接受4場法治教育；可上訴。

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