台中驚悚5車連環撞！「大咪」衝進機車待轉區 「瞬間全倒」

休旅車衝進機車待轉區，撞倒3輛機車。（民眾提供）

台中市西區忠明路與博館路口今（27）日上午8時55分發生一起連環車禍，一輛灰色運動休旅車，於路口右轉時先與直行機車碰撞，隨後疑因駕駛一時緊張未能及時煞停，車輛持續向前衝入機車待轉區，接連撞上停等的4輛機車，造成現場5人受傷，驚險過程讓目擊民眾直呼「一瞬間全倒」。

據了解，該款車為車友間俗稱「大咪」或「鄉巴佬」的MINI Countryman，從現場畫面可見，灰色車輛停在轉角處，車頭貼近人行道，多輛機車被擠壓在車頭與人行道之間，有的側翻、有的車殼破裂，零件四散，地面還可見擦撞痕跡，場面相當混亂。

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消防局獲報後出動3車6人前往救援，現場共5人受傷。其中一對雙載夫妻傷勢較明顯，71歲男性出現肢體擦傷與腰部疼痛，58歲女性亦有多處擦傷，兩人均意識清楚，送往中國醫藥大學附設醫院治療；另有49歲女性送往林新醫院，28歲女性送中國附醫，皆為輕傷；一名29歲男性僅膝部擦傷，現場拒絕送醫。

經查，陳姓女子當時駕駛該車沿忠明路外側車道右轉博館路時，與直行的柯姓女子機車發生碰撞，隨後車輛失控向前推進，再撞上待轉區內3輛停等機車釀連環事故，經酒測相關駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍待進一步蒐證，將交由鑑定單位釐清責任歸屬。

機車被擠壓在車頭與人行道之間，場面混亂。（民眾提供）

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