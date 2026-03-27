深夜酒駕擦撞路邊工程車 汽車翻覆四腳朝天橫躺路中

王男酒駕不慎擦撞路邊工程車，汽車當場翻覆四腳朝天橫躺路中。（記者邱俊福翻攝）

台北市中山區發生一起酒駕肇事的交通事故！1名33歲王姓男子今天凌晨涉嫌酒醉駕車行經松江路時，右車頭不慎擦撞路邊一輛工程車，汽車當場翻覆，四腳朝天橫躺馬路中間，所幸王男爬出車外，沒有受傷，轄區台北市警中山分局長春路派出所據報到場經酒測後，酒測值為0.80mg/L，詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方表示，今天凌晨3時30分許，王男駕駛汽車沿松江路北往南外側車道直行，當時一輛捷運施工的工程車正停放在路邊，王男不注意之下，閃避不及，右前車頭直接擦撞到工程車左後方，造成汽車向左翻覆，當場四腳朝天，幸未波及其他車輛與行人。

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附近商家的店外服務人員見狀後，趕緊上前查看，並協助王男爬出車外脫困，王男幸無大礙；轄區警方據報到場經對王男實施酒測，酒測值為0.80mg/L，遠遠超過法定標準值，直接帶回偵訊，訊後依法移送檢方偵辦。

警方再度提醒，飲酒後多利用大眾運輸、代駕，勿心存僥倖酒駕上路，終將難逃法網懲罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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