不滿交往受阻陪產檢！台鐵豐原站母女濺血 恐怖前男友二審判更重

台鐵豐原站大廳去年發生恐怖情人傷害前女友事件。（資料照）

台中市台鐵豐原站去年7月發生一起駭人聽聞的持刀攻擊案，一名有多項前科的29歲黃姓男子，不滿前女友與其母親限制交往與陪同產檢，竟一路尾隨持刀攻擊母女濺血，一審依2個傷害罪判刑1年7月檢方不服上訴，台中高分院考量黃才因他案服刑完不久就又再犯刑案，撤銷原判，依2個傷害罪累犯，改判1年9月。

事發於去年7月24日傍晚，黃男早已掌握前女友行程，尾隨兩人抵達豐原站，母女剛出站準備前往醫院產檢時，雙方爆發口角，黃男情緒失控先徒手拉扯、毆打，隨後竟拿出水果刀，朝前女友母親頸部猛刺數下，前女友見狀急忙阻擋，仍遭劃傷手部與頸部，現場民眾驚見血濺大廳，紛紛閃避並報警。

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鐵路警察獲報後迅速到場，當場將黃男壓制逮捕，並將受傷母女送醫包紮治療，所幸兩人傷勢未危及生命，經查，黃男與前女友曾同居，關係破裂後，女方返回北部並申請保護令，警方亦已完成程序，但黃男仍無視禁令犯案，檢方認為其預藏刀具、近距離攻擊頸部要害，具殺人不確定故意，依殺人未遂等罪起訴。

一審法院審理後，認為黃男行為未達殺人未遂程度，改以2個傷害罪判刑1年7月，檢方不服上訴。台中高分院近日審理時指出，雖然黃男持刀攻擊，但未持續追砍難認具有明確殺意，但甫出獄僅9個月即再犯，顯示對刑罰反應力薄弱，且事後未賠償、未獲被害人原諒，最終撤銷原判，改依累犯論處分判處1年4月及1年8月徒刑，合併應執行1年9月，全案仍可上訴。

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