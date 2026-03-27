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    首頁 > 社會

    當街伸狼爪掐捏女子臀部還詭笑 基隆男「擺手」代價5萬5

    2026/03/27 10:20 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市李姓男子遭控行經基隆市廟口附近騎樓，突然伸手掐捏走至他身旁女子臀部一下，被法院判處拘役55天，得易科5萬5千元罰金。（資料照）

    基隆市李姓男子遭控行經基隆市廟口附近騎樓，突然伸手掐捏走至他身旁女子臀部一下，被法院判處拘役55天，得易科5萬5千元罰金。（資料照）

    基隆市一名47歲李姓男子，去年6月行經基隆市廟口附近騎樓時，見一名長相亮麗的女子迎面走來，竟趁兩人交會時，突然伸手「掐捏」女子臀部一下。基隆地院審理時勘驗監視器，發現李男犯後多次回頭，與被害女子證稱李犯後回頭對他「詭笑」相符，依認定李男犯性騷擾防治法性騷擾罪，拘役55天。

    判決指出，李男去年6月12日下午3時許，行經基隆市仁愛區廟口附近愛三路騎樓，見被害甲女長相甜美，趁兩人交會，走至他左後側，藉走路左手自然擺動機會，突然伸手「掐捏」女子臀部一下；被害女子不甘被摸臀，就近向基隆市警一分局忠二路派出所報案；女子控訴，李男捏她屁股後，頻頻轉身對她「詭笑」。

    檢方調查時，李否認犯行，辯稱不小心誤觸；檢方勘驗警方調到的監視器畫面發現，李與被害女子交會後，確實有多次轉身看被害女子，與被害女子說法吻合，依李男涉犯性騷擾防治法性騷擾罪起訴。

    法院審理時，李男並未到庭，法官勘驗監視器發現，李男在觸碰被害人後，連續多次回頭看被害人，與被害人控訴李摸她屁股後，多次回頭對她「詭笑」相符，認為李男乘人不及抗拒而侵犯他人身體自主權，判處李男拘役55日，得易科5萬5000元；可上訴。

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