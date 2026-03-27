以「教接吻」2度強吻15歲外甥女 不良舅遭重判

不良舅舅對15歲外甥女，兩度以「教接吻」為由強吻，遭南投地院判刑1年2月。（記者陳鳳麗攝）

高一少女到外婆家住，舅舅進房間，以「教接吻」為由2度強吻外甥女，少女怒而告訴阿姨、表姊、表哥，其母知道後掙扎很久才提告，少女舅舅辯稱他去叫少女起床，少女要他教如何接吻，也說其他親人都是聽轉述並未目睹，南投地院法官認為被告的確有強吻對少女強制猥褻，判刑1年2月。

南投縣1名15歲高一的少女，去年2月跟家人放假到外婆家住，舅舅（媽媽的弟弟）進她的房間，以「教你怎麼接吻」為由，舌頭伸進少女口中強吻得逞。半個多小時後再進去一次故技重施，掐住少女下巴要強吻之際，少女撇開頭避開。

請繼續往下閱讀...

少女很生氣和感覺被羞辱，不敢跟父母說，而向阿姨、表姊、表哥投訴，3人都要她趕快回自己家住，阿姨後來也告知少女的媽媽。少女的母親非常生氣，質問弟弟，弟弟辯稱是去叫少女起床，動作比較親暱而已，並未強吻。

少女的媽媽經詳細詢問女兒被強吻細節後，知道女兒沒有說謊，因對方是親弟弟，不知是要為女兒討公道或顧及姊弟情分不張揚。後來去問當警察的叔叔，叔叔說一定要提告，因此後來才向警方報案提告。

少女的舅舅知道被提告後，曾要少女原諒他，但是後來則不斷辯稱是少女主動要他教接吻，並稱其他親戚的證詞都是聽轉述，根本不能採信，也要求調查有無仙人跳的可能。

法官研判少女和其他人所說的都符合，且前後一致，以「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」，判處有期徒刑1年2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法