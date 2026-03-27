鬼父找女兒發洩性慾 竟在下體塞入3根假陽具

高雄一名鬼父三度性侵親生女兒，還把3根假陽具塞入女兒下體助興。示意圖（資料照）

無業、打零工維生的阿強（化名）把正值青春期的親生女兒當成洩慾工具，半年內三度帶往汽車旅館施暴，甚至還在女兒下體塞入3根情趣按摩棒助興，為了脫罪，還跟第二任老婆捏造女兒手機截圖，誣蔑女兒與其他男生有不正常性關係，被法官痛斥犯後態度惡劣，依強制性交等罪重判徒刑9年。

判決指出，阿強與前妻離婚後再婚，與女兒（案發時僅15、16歲）、現二任妻子及母親同住。阿強色慾薰心，從2023年11月起至隔年5月間，三度騎機車載女兒前往鳳山區的精品汽車旅館，強迫女兒共浴，並無視女兒哭喊「不要」、「會痛」，惆嚇女兒：「妳不信的話，我會把妳罵得半死！」。

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阿強仗著體型優勢，強行對女兒施暴，最令人震驚的是，最後一次犯案時，甚至拿出3支假陽具按摩棒進入女兒體內，行徑極其變態。

女兒找母親哭訴後，被媽媽帶去醫院驗傷並報警；高雄地方法院審理時，阿強為了脫罪，辯稱自己有「夜盲症」不可能晚上騎車，還質疑監視器拍到的機車車牌「白霧化」是偽造的，甚至與現任妻子聯手演出「還原手機資料」的戲碼，試圖以一張來源不明的男性生殖器照片，抹黑女兒交友廣闊、私生活不檢點。

法官調閱車牌辨識系統，發現阿強騎乘的機車在案發時間精準出現在摩鐵周邊，更在按摩棒上檢驗出女兒的DNA。法官痛批，阿強不僅犯後毫無悔意，甚至在法庭上極盡抹黑、誣衊親生女兒，態度極其惡劣，依3次強制性交罪及1次傷害罪重判徒刑9年，可上訴。

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