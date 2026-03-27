住非法民宿誤認「被囚」撞門逃生挨告 法官認「的確讓人不安」減刑

魏姓房客住到台南非法民宿誤認遭拘禁，撞門脫困挨告毀損。原判拘役10天，地院認屬誤想正當防衛，改判5日。（記者王捷攝）

魏姓男子入住台南市非法民宿，因環境昏暗誤認遭拘禁，報警直呼「被擄走」，情急撞壞側門脫困，遭負責人提告毀損，簡易庭判拘役10天，但台南地院認為民宿環境的確會讓人感到不安，減輕處罰，判拘役5日。

魏男透過訂房網站預訂民宿，抵達發現民宿沒招牌、動線異常，進入後發現大門厚重無法自行開啟，要求業者協助未果，他突然心生恐懼，向南警二分局報案稱快被擄走，並在等待時撞毀上鎖木門。

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院檢調查，該處建物不符規範，曾於2021年及2024年多次被台南市政府查獲違規營業並裁罰，現場走道狹長且無接待人員，確實易令人不安，認定魏男非蓄意滋事，而是對環境產生遭不法侵害的誤認。

但是，法官對魏男主張撞門是「緊急避難」的說法有不同見解，緊急避難在法律上是指「正對正」關係，白話的解釋是遇突發危難，迫不得已犧牲無辜第三人的合法權益；但正當防衛則是「正對不正」，比如說受到他人攻擊時反擊，魏男主觀認定民宿老闆是企圖拘禁他的壞人，撞門是為對抗想像中的犯罪行為，所以屬於「正對不正」的關係，其反擊對象是假想的加害人，所以應該是正當防衛，不是緊急避難。

台南地院認為，刑法中的故意只認定「事實」，也就是說，魏男明知撞門會毀損物品，還是去撞，在客觀上就有毀損故意，如果冷靜觀察，應可看見大門開關指示，他的防衛，是可避免的錯誤，考量他沒有無前科，而且是出於恐懼求生，雖無法免責，但可以減輕處罰，撤銷原審判決改判拘役5日。

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