澎湖國際海上花火節官方粉絲專頁，貼出官宣防範詐騙集團。（澎湖縣政府提供）

每年的國際海上花火節成為澎湖知名觀光品牌，近期發現有不明人士於各社群平台（如 Facebook、LINE、Instagram、Threads 等），假借「2026澎湖國際海上花火節」名義，非法招募工作人員，澎湖縣政府特別提醒民眾與求職者，請務必提高警覺，以免受騙上當！

根據了解，詐騙集團以今年七龍珠Z澎湖夏日花火大會工作夥伴名義，發出招募公告，工作地點在澎湖馬公觀音亭園區，時間4月20日、4月27日、5月4日，職務内容包括入場引導、排隊協助、周邊販售支援、現場動線控管，日薪高達3500元（依表現另有獎金），還有專屬福利，可獲得「七龍珠官方紀念好禮包」衣服、購物袋等周邊），有員工宿舍可以提供住宿，留言處還有應徵表之不明網址連結。

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澎湖國際海上花火節官方網站鄭重聲明，活動所有資訊，均以官方網站或執行單位正式公告為準，提醒請勿隨意點擊來路不明的網址連結，亦不要輕易提供身分證件、銀行帳戶等個人資料。

澎湖縣政府提醒，若收到可疑招募訊息，請撥打165反詐騙專線、或至165全民防騙網查詢，也可聯繫澎湖縣政府旅遊處查證。

澎湖國際海上花火節盛名遠播，成為詐騙集團覬覦對象。（澎湖縣政府提供）

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