不到0.5公克安毒換15萬遊戲幣 女販毒重判5年4個月

潘姓女子以不到0.5公克的二級毒品安非他命，換取15萬遊戲幣被逮，她辯不是買賣。圖為警方查獲微量安非他命毒品示意照。（資料照）

苗栗縣潘姓女子以不到0.5公克的二級毒品安非他命，換取15萬遊戲幣被逮，她辯不是買賣。但以物易物也屬交易行為，且法官查出，潘女獲得的15萬遊戲幣價值，較交付出的安毒價值高，有從中獲利，依犯販賣二級毒品罪，判處潘女有期徒刑5年4個月。

古姓男子毒癮發作，但身上又沒有現金，打電話給潘女商量，要以15萬的星城遊戲幣跟古男換取新台幣1000元的安非他命，雙方敲定，古男便由自身的遊戲帳號從遊戲裡轉15萬遊戲幣到潘女的遊戲帳號。

請繼續往下閱讀...

雙方接著於去年2月9日凌晨2點多，約在苗栗縣銅鑼鄉台十三線與銅鑼外環道路口碰面，由潘女將安毒交付給古男。結果，古男事後被警方查獲，供出毒品來源，潘女也被追查到案。

潘女坦承供給古男毒品，但辯稱沒有販賣，只承認轉讓安非他命給古男，以換得遊戲幣，她也沒有從中賺錢。然法律上，以物易物於法律上也屬交易，且法官依據古男證稱，若透過幣商買遊戲幣，14萬遊戲幣等於新台幣1000元，其轉給潘女的15萬遊戲幣價值超過新台幣1000元，其於電話中也有告知潘女。因此，法官認潘女於此案犯行確有獲利，主觀上有意圖營利之販賣故意甚明。

潘女辯護人則以潘女販賣對象僅古男，販賣次數僅1次，且販賣之安毒數量甚微，向法官爭取減刑。不過，法官審酌，潘女前有多次毒品前科，仍不思戒除、遠離，甚販賣牟利，助長施用毒品惡習，且潘女犯後初於警詢坦承，但在檢方偵查、法院準備程序卻翻供，甚無正當理由未到庭，經發布通緝後，才被警緝獲歸案等一切情狀，依犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑5年4個月。

依警方查緝毒品犯罪案件掌握，近年毒品黑市價格，1公克安非他命要價2500到3000元，此案1000元安毒交易數量，不到0.5公克。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法