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    台中逆子持刀刺傷老母 ！全裸「血身狂奔」 警辣椒水壓制畫面曝光

    2026/03/27 08:09 記者許國楨／台中報導
    張男全裸在街頭狂奔遭警方壓制。（民眾提供）

    張男全裸在街頭狂奔遭警方壓制。（民眾提供）

    台中市南區26日晚間爆發駭人弒母案，39歲張姓男子疑情緒失控，在住處內持刀猛刺70歲母親，造成其頸部與大腿等處嚴重受創、大量出血，更令人震驚的是，張男行兇後竟全身赤裸，從9樓住處衝出社區，在街頭狂奔「逛大街」，神情恍惚、身上沾血，嚇壞目擊民眾，紛紛報警求助。

    警方於晚間9時36分接獲報案趕抵現場時，張男仍在附近徘徊，情緒極度不穩，對警方指令毫無反應，為避免其持續危害他人，員警果斷使用辣椒水將其制伏，並合力壓制上銬，隨後將人強制送醫，過程中張男不斷掙扎、語無倫次，甚至在急診室內大聲咆哮「為什麼要殺我？」情緒持續失控。

    據了解，案發當時張父外出返家，驚見妻子倒臥血泊中，立即報警求救，消防人員到場時，張母一度無呼吸心跳，經緊急送往中山醫學大學附設醫院搶救，目前已恢復意識，暫無生命危險。

    鄰居表示，事發前曾聽見屋內激烈爭吵與尖叫聲，未料隨後竟看到張男全裸衝出，場面相當驚悚，警方初步調查，母子間疑長期存在家庭糾紛，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦，並持續釐清案發動機與詳細經過，也呼籲民眾若遇到持刀或情緒失控者，應第一時間遠離現場並報警，以確保自身安全。

    走廊上血跡斑斑，警方已拉起封鎖線採證。（民眾提供）

    走廊上血跡斑斑，警方已拉起封鎖線採證。（民眾提供）

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