心情不好就踢？男路邊踹機車下場慘了......

何姓男子本月20日凌晨行經台北市大安區巷弄時，疑似因為一時心情不佳，無故出腳踹倒停放在路邊的機車。（記者鄭景議翻攝）

34歲何姓男子本月20日凌晨行經台北市大安區巷弄時，疑似因為一時心情不佳，無故出腳踹倒停放在路邊的機車，導致機車後照鏡與車殼毀損。48歲葉姓女車主發現後又驚又怒，向大安分局警方報案，警方隨即調閱周邊監視器畫面展開追查，迅速鎖定何男身分並通知到案說明，全案詢後依毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局敦化南路派出所於3月20日上午11時許，接獲48歲葉姓女子報案求助。葉女向警方表示，她停放在敦化南路1段某巷內的機車遭人惡意破壞，當天準備用車時，赫然發現愛車左側車殼有多處裂痕，且兩側後照鏡均遭折斷受損。由於維修費用不貲，加上不甘愛車平白無故受創，隨即請求警方協助揪出肇事者。

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員警依規定受理後，立即調閱案發地點及周邊監視器畫面展開過濾。監視器影像顯示，3月20日凌晨0時許，一名行跡可疑的男子獨自步行經過該處，卻在毫無徵兆的情況下，突然對著葉女的機車猛力踢了一腳，導致機車應聲倒地。警方進一步擴大調閱路口監視器進行大數據比對分析，迅速查明該名涉嫌人為34歲何姓男子。

警方在掌握何男動向後，23日晚間21時許通知何男到案說明。何男對於出腳踢車的行為供認不諱，表示一時心情不好情緒失控。全案訊後警方依涉嫌刑法毀棄損壞罪，將何男函請台北地檢署偵辦。

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