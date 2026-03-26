曾遭民眾黨集體「甩鍋」 會計師端木正政治獻金申報不實判1年

負責柯文哲競總政治獻金簽證查核的會計師端木正（後右），被依刑法「行使業務上登載不實準文書罪」判處有期徒刑1年。（資料照）

前台北市長柯文哲除捲入京華城弊案，總統大選政治獻金申報也爆出不實風波，民眾黨曾試圖將責任推給端木正，甚至由黃珊珊至台北地檢署按鈴申告，而當時負責競總政治獻金簽證查核的會計師，正是曾列入民眾黨不分區立委名單、擔任黨中央委員的端木正。台北地方法院今依刑法「行使業務上登載不實準文書罪」判處端木正有期徒刑1年，可再上訴。

判決指出，端木正自2023年5月20日起，每月收取7萬元酬金，受聘於柯文哲競選總部，負責政治獻金專戶申報與查核簽證。然而，端木正在明知申報內容未達收支平衡，且收支對象存在多項疑義的情況下，仍於2024年4月8日出具查核報告，聲稱「未發現違反政治獻金法情事」，並將報告提交監察院。

請繼續往下閱讀...

此外，端木正亦在未取得實質發票或收據的情況下，擅自於監察院申報系統登打包括時樂、尼奧、木可、佳聖4家公司，共計9筆不實支出交易，嚴重損害監察院對政治獻金收支的監督與控管功能，而端木正明知政治獻金專戶實際上未支付上述公司的各項費用，仍自行登打不實交易，構成行使業務上登載不實準文書罪。

回顧本案背景，2024年初，柯文哲競選經費即爆出多起疑雲，除遭質疑有千萬資金流向木可公關，尼奧、時樂2家公司亦聲明「未收到帳目所示款項」，使政治獻金申報不實醜聞浮上檯面。民眾黨當時召開記者會，將錯誤歸咎於端木正「擅自調節支出」，並由黃珊珊代表黨部提告；黨內立委黃國昌則表態「非甩鍋，而是追究責任」，力圖將風暴止於會計師個人行為。

值得一提的是，2024年8月14日，黃珊珊親赴台北地檢署控告端木正涉犯業務登載不實及使公務員登載不實罪嫌，當日隨即辭去民眾黨中央委員職務，進一步引發外界對民眾黨試圖甩鍋端木正的質疑。

端木正當時則透過精華會計師事務所發布聲明回應，精華會計師事務所會計師提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監察院與地檢署能詳盡調查相關證據並釐清真相，還會計師清白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法