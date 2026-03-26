男行李超重竟暴走癱瘓小三通 金檢出手了

男子行李超重，金門小三通拒絕托運，他不但辱罵工作人員，甚至跳上櫃台咆哮。（讀者提供）

航運安全不能挑戰！林姓男子23日在金門港旅運中心施暴，金門地方檢察署今天（26日）拘提到案，訊後以其涉犯刑法對公務員依法執行職務施強暴脅迫及同法強制等罪嫌，處以10萬元交保，限制出境、出海。

林男3月23日準備由金門港旅運中心搭小三通客船到泉州石井港，通關時行李嚴重超重遭拒絕託運，不滿工作人員處理，涉狠踹櫃台及紅龍柱，甚至爬上櫃台對工作人員咆哮、飆罵，癱瘓運作。

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檢方認為，林嫌行逕已嚴重危害航運安全及其他通行民眾權益，且無視公權力的行使，立即著手分案，指派主任檢察官葉子誠成立專案小組，指揮內政部警政署高雄港務總隊金門港中隊及金門縣警察局刑事警察大隊從嚴、從速偵辦。

葉子誠說，經迅速傳喚及通知4名證人說明，調閱員警密錄器與相關監視器影像重複勘驗後，將林嫌拘提到案，訊後以其涉嫌刑法對於公務員依法執行職務施強暴脅迫及同法強制等罪嫌，交保10萬元並限制出境、出海。

葉子誠強調，「航運安全不能挑戰，公權力不容挑釁！」為維護航運安全及秩序，呼籲民眾應理性配合主管機關及船公司規定，勿以暴力或不當言行發洩不滿情緒，任何在碼頭或航空站等公共運輸設施內涉及刑責的滋擾或妨害秩序行為，地檢署將嚴正究辦。

金門檢方將日前在金門小三通動線上對工作人員施暴的林姓男子，處以10萬元交保、限制出境、出海。（記者吳正庭攝）

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