台中理事長狼父4度性侵女兒！竟扯「是女兒自願要當他小三」

性侵示意圖。（資料照）

台中一名父親擔任某協會理事長，女兒則在協會裡工作，這名狼父竟藉由監督、管教、罰錢等權勢，在2024年前後4次在住處還有飯店，對女兒肛交、口交、性侵得逞，台中地院審理時，這名狼父否認犯行，還辯稱「是女兒自願要當他小三」，法官斥責罔顧人倫、道德，只為逞一己私慾，依對受監督、照護之人利用權勢、機會性交罪，處有期徒刑3年。

判決指出，這名狼父擔任某協會的理事長，其女兒2023年至2024年在經濟上、物質生活上需要依靠他照護，行為與工作亦受他監督，竟利用父親管教，以及工作上因故罰錢、欠債等理由的權勢，2024年7月到11月，前後4次在住處還有飯店，對女兒肛交、口交、性侵得逞。

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這名狼父卻辯稱未利用與女兒的父女關係，以及擔任協會理事長且女兒在協會任職，而藉由該權勢與女兒發生性交行為，且無強迫女兒與他發生性交行為，「是女兒自願要當他小三」。辯護人也稱，女兒與父親進行性交行為時，並無不開心，或痛苦、無奈的表情，一切都是女兒的自由意志，是女兒自願。

不過檢警查出，這名狼父除提供女兒豐厚不菲的金錢、財物與禮品，且利用擔任理事長的上下關係，斥罵女兒、甚至搧巴掌毆打，還對她罰錢，並告訴女兒如果與他發生性行為，就會饒過她，不會對她罰錢，以此權勢關係對她性交得逞。

女兒也表示，自己曾受情傷，對於父親有特別的信任，父親藉此機會要她不要再被其他男生騙，並聲稱和她發生性交行為是在保護她。

法官斥責，這名狼父為人父，竟罔顧人倫、道德，為逞一己私慾，不顧與女兒的父女至親關係，還利用與女兒在協會中的上下監督關係與其性交，影響女兒身心甚鉅，且在偵、審中一再否認犯行，態度惡劣，依對受監督、照護之人利用權勢、機會性交罪，處有期徒刑3年，可上訴。

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