柯文哲判刑17年懶人包 溫朗東白話導讀北院新聞稿

溫朗東指出，沈慶京給柯文哲210萬有具體的匯款紀錄和通道追蹤，且職務行為之間有對價關係因此定罪。（記者羅沛德攝）

京華城案今天宣判，前台北市長柯文哲合併判處17年徒刑，完整判決書近千頁，名嘴溫朗東把判決書新聞稿翻成白話說明判刑原委，其中沈慶京給柯文哲210萬有具體的匯款紀錄和通道追蹤，且職務行為之間有對價關係因此定罪，但Excel檔案「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」性質為自白，不能當唯一的定罪證據，須有其他獨立證據佐證，因此目前不定罪。

溫朗東在社群平台指出，京華城那塊地，原先容積率上限為560%，而他們想要更高的數字，但政府107年重新檢討都市計畫，把那個舊數字刪了。京華城不服，去打官司。先提訴願，被駁回。再打行政訴訟，109年7月也被法院判輸。法院說那個舊數字是一次性保障，永久有效的說法站不住。當正規的路行不通時，威京集團主席沈慶京決定找後門「容積獎勵」。

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容積獎勵是指，如果建案對城市有貢獻（防災、智慧建築之類的），政府可以額外多給你一點容積。台北市已經有一整套法規（土地使用分區管制自治條例），寫清楚了哪些情況可以拿容積獎勵、怎麼算、上限多少。這套法規由市議會通過的，有法律效力。京華城偏偏沒走這條路，走都市計畫法第24條，讓地主自己提一個「細部計畫修正案」，在裡面自己設計容積獎勵項目。

問題出在第24條只說地主可以自己提細部計畫，裡面根本沒有寫可以給容積獎勵。京華城等於「自己發明了3個獎勵項目」：韌性城市貢獻、智慧城市貢獻、宜居城市貢獻，自己算出來可以多拿20%容積。

法院認為違法有5個理由：沒有法律依據、違反上位法規、違法準用都更、違反平等原則、專家和基層公務員都擋過，強調「京華城想要的東西，沒有任何法律說可以給」。

溫朗東指出，圖利罪的要件：公務員+明知違背法令+讓私人拿到不該拿的好處。柯文哲當時是市長，行政事務有最終拍板權。柯知道京華城的主張被訴願駁回了、知道行政法院也判京華城輸了、看得到簽呈附件裡專家的質疑。都發局的立場一直是「圖利私人」。

在這些資訊全部攤在面前的情況下，柯文哲還是在109年10月27日的簽呈上核章決行，讓京華城的細部計畫草案進入公告公展程序。京華城因此取得的容積獎勵換算成樓地板面積是18463.2平方公尺。鼎越公司（開發公司）被法院認定的不法利益是121億餘元。

構成柯文哲收賄的時間線

●109年2月20日，沈慶京去市政府見柯文哲。兩人單獨談了大約1小時，沈慶京的助手朱亞虎在外面等，沒參與。談完沈慶京離去。

●109年2月21日，都發局就收到京華城提出的和解方案。

●109年3月10日，應曉薇在市議會座談會幫京華城提案。

●109年3月17日，京華城正式提陳情函。

●109年3月24日到26日，沈慶京指示威京集團7名員工，每人從集團領現金，再以個人名義各捐政治獻金30萬元（剛好是法定個人上限），共210萬元匯進柯文哲掌控的民眾黨政治獻金專戶。

朱亞虎匯完款後傳訊息給李文宗（柯文哲幕僚）：「小沈十分小氣的捐了210萬（7人、依規定每人30萬）」。李文宗回覆：「長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激」。之後，柯文哲用市長權力裁示把京華城陳情案送都委會研議。依規定，訴訟進行中的案子通知陳情人走原程序就好，他完全不需要也不該另外提送都委會。但柯做了。

法院把這些合在一起看，這210萬就是沈慶京為了讓柯文哲推容積案而付的代價。叫「政治獻金」只是包裝。收賄罪和圖利罪是同一件事的兩面，法律上叫想像競合，從重的罪處罰。收賄罪比圖利罪重，所以這一塊判13年。

溫朗東說，210萬有佐證、匯款紀錄、朱亞虎的訊息、李文宗的回覆、後續的行政作為；1500萬除了那行Excel，沒有獨立的金流紀錄或其他證據能證明這筆錢確實交付了。

柯文哲傳訊息跟黃珊珊說「威京小沈已給過，不要再找他」，但法院說這句話也可能是指那210萬，沒辦法排除這個可能性。

結論是：目前證據不夠，達不到定罪門檻。不代表1500萬一定沒有。這段反而是整份判決裡很重要的品質指標。法院不會看到什麼就全部往有罪判。過門檻的定罪，沒過的就是不定。

此外，柯文哲還有侵占政治獻金罪。柯文哲辯稱「捐給我的就是我的錢」，然而法院的看法不同。法院說政治獻金有法定用途限制，必須存入專戶、向監察院申報、只能用在政治活動相關支出。候選人的角色比較像「管理者」，而非完全的所有權人。

柯文哲在111年還當市長時收了3筆現金捐款，每筆200萬，指定捐給民眾黨。收了之後既沒存入專戶也沒申報。600萬就這樣消失在專戶之外。用木可公司掏空6134萬。柯文哲透過他控制的「木可公司」，用各種名目把政治獻金搬走。

肖像權、募款小物、KP SHOW演唱會等，在柯文哲的臉書、IG和民眾黨官網寫的都是「募款」、「捐款」、「選總統募款」，法院認定這些收入性質是政治獻金，但這些錢都進了木可公司，還挪用眾望基金會827萬，當公益基金會變成了私人金庫，法院認定背信罪。

溫朗東指出，法院判決認定柯文哲是市長，掌最高行政權，理應維護市民權益。收賄210萬，違法容積的不法利益逾百億，侵占政治獻金和基金會公款數千萬。搜索時查扣撕碎便條紙，暗示湮滅證據的意圖。未繳回犯罪所得。依「收賄罪」、「圖利罪」、「侵占」、「背信」等犯行，經數罪併罰，一審判決「17年徒刑、褫奪公權6年」。

柯文哲判刑法院推理鍊。（圖取自「溫朗東」臉書專頁）

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