木可淪政治獻金「資金防火牆」 北院認定柯文哲、李文宗掏空6134萬

北院認定柯文哲（圖左）、李文宗（圖右）侵占「柯、吳政治獻金專戶」6134萬元。（記者塗建榮攝）

前台北市長柯文哲任內，與李文宗兄妹共同利用木可公司、民眾黨政治獻金專戶，侵占「柯、吳政治獻金專戶」6134萬元，並挪用眾望基金會公款827萬元支付競選總部員工薪資。今一審判決出爐，台北地院僅就3件公益侵占罪分別判處柯文哲2年、3年6月徒刑；李文宗因背信、公益侵占及違背職務收賄判4年6月；木可公司負責人李文娟涉公益侵占、填製不實會計憑證，判刑2年4月。

判決指出，柯文哲與李文宗、李文娟在木可公司資金流向上高度聯絡並具犯意。柯文哲將個人肖像權獨家授權給木可公司，再由木可與競選總部簽約，使政治獻金專戶資金1500萬元流入木可，其中450萬元則以授權金名義轉入柯的個人帳戶，部分甚至進入家人證券戶，被認定為典型的以商業外衣包裝的公益侵占行為。

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木可公司甚至被作為政治獻金的「資金防火牆」。合議庭認定，柯文哲等人將「KP小物」募款所得4133萬元及演唱會盈餘77萬元，未依規定存入政治獻金專戶，而是直接截留在木可公司。

李文宗身為競選總部財務長，則被認定為整個金權操作計畫的核心執行者。法院查明，他曾指示李文娟將政治獻金餘款挪用支付木可公司員工薪資，並協助將企業捐贈的300萬元政治獻金轉入木可公司。因此，李文宗因共同公益侵占及背信罪，合併判刑4年6個月；李文娟則因公益侵占及填製不實會計憑證，判刑2年4個月。

眾望基金會部分，判決揭露，柯文哲與李文宗將競總員工形式上聘為基金會人員，實際從事選舉事務，挪用基金會公款827萬元支付薪資，導致基金會公益支出低於法定比例，偏離社會福利宗旨，使基金會淪為柯文哲的私人資金調度站，此部分依背信罪論處，並沒收相關挪用款項。

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