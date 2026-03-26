京華城宣判》百日內妻、母離世成「最悲慘被告」 彭振聲獲緩刑3年

圖為台北地院審理京華城案，去年12月11日起進入最後言詞辯論階段，台北市前副市長彭振聲等11名被告全數到庭。（記者廖振輝攝）

台北市前市長柯文哲等11名被告涉犯京華城案，台北地法今（26日）宣判，而想方設法幫京華城解套、獲得20%容積率的3名公務員部分均被判刑。其中都發局前局長黃景茂判6年6月、褫奪公權3年；都發局前總工程司邵琇珮判1年3月，緩刑3年；本案最悲摧被告前台北副市長彭振聲被判2年，緩刑3年。

彭振聲在案發期間為台北副市長、都委會會議主席更是京華城案的PM（專案管理）為本案要角，不過他早在偵查期間認罪，2024年12月26日北檢偵結時認其已坦承犯行，向法院請求減刑。然而，在審理期間，彭振聲卻在100日內接連喪妻與喪母，成為本案最慘的被告。

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2025年7月1日，北院要勘驗彭振聲偵訊錄音檔時，竟突然接獲通知彭振聲的妻子謝夏蕎墜樓身亡，而他也當庭痛哭失聲表示自己是被冤枉的，直言「我不想活在這個世界上了，這有什麼意義啊？」。2025年12月19日台北地院言詞辯論時，彭振聲表示自己在100日內接連經歷喪母、喪妻之痛，至今未能平復，並稱自己已經成為「等吃、等睡、等死的三等國民」。

合議庭認為，彭振聲於偵查中自白，且無犯罪所得，依貪污治罪條例第8條第2項規定減輕其刑。審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重，依刑法第59條減輕其刑，並遞減之，最終判處彭振聲2年有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年。

另外，同樣早早認罪的邵琇珮，合議庭認為其於偵查中自白，且無犯罪所得，依貪污治罪條例第8條第2項規定減輕其刑。又邵琇珮於偵查中供述與本案案情有重要關係之待證事項，且經檢察官事先同意適用證人保護法，依證人保護法第14條第1項規定減輕其刑，並遞減之，判其1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年。

前台北市長柯文哲涉入京華城弊案收賄、政治獻金等弊案，台北地方法院26日一審宣判，前台北市都發局長黃景茂判刑6年6月。（記者羅沛德攝）

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