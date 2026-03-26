柯文哲一審判17年 關鍵「1500」未認定收賄 北檢：判決違誤將上訴

京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲（中）被判刑17年，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語隨即上車離去。（記者塗建榮攝）

前台北市長柯文哲涉入京華城及政治獻金等弊案，台北地方法院今一審依違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，合併判處17年有期徒刑，並褫奪公權6年，全案可再上訴。對此，台北地檢署傍晚近6時30分發佈聲明，指判決有違誤及不當之處，將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，依法於期限內提起上訴。

北院今認定柯文哲無罪或不另為無罪諭知部分，包括柯文哲被訴收受沈慶京交付賄款現金1500萬元部分，未另為無罪諭知。判決指出，雖柯文哲Excel工作簿大部分募款資料可與證人證述及募款資料印證，但就工作簿第12列「2022/11/1-小沈-1500-公司-用途-經理人沈慶京」記錄，仍缺乏監視畫面、金流紀錄或其他客觀補強證據，無法排除合理懷疑，因此法院未認定該筆1500萬元款項確已完成交付。

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北檢傍晚回應，就本案判決有違誤及不當之處，檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，依法於期限內提起上訴。

北檢強調，偵辦本案絕無預設立場，偵辦團隊均依法律程序蒐集證據，秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，詳查事實並妥適適用法律。法院審理期間，亦逐一審慎調查被告與辯護人提出的程序及實體爭執，充分保障雙方辯論權，作成判決。

北檢呼籲，各界應尊重法院判決，維護司法公信力，對泛政治化或情緒化解讀本案、模糊焦點的言論不予回應。

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