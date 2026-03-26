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    應曉薇重判15年半、沒收5250萬 判決書：試圖潛逃、飾詞狡辯

    2026/03/26 18:29 記者張文川／台北報導
    台北市議員應曉薇（中）由女兒陪同聽判。（記者塗建榮攝）

    台北市議員應曉薇（中）由女兒陪同聽判。（記者塗建榮攝）

    台北地院審理京華城等弊案今天宣判，國民黨台北市議員應曉薇被依違背職務收賄罪處判刑14年，洗錢罪判刑3年，併科罰金1000萬元，2罪合併應執行15年6月，褫奪公權6年，沒收5250萬元賄款。判決理由指出，應曉薇以28次質詢、約見、大量索資等方式施壓基層公務員，要求公務員通過京華城非法容積，使京華城獲得逾百億元的龐大不法利益，又在搜索前試圖出境逃避偵審，量處15年半有期徒刑。

    判決指出，應曉薇是第11屆至第14屆台北市議員，原應廉潔自持、尊法自律，依法監督市政，不料卻為了貪圖利益，以她所掌控的公益組織收受威京集團主席沈慶京賄賂5250萬元，金額甚高，並領現金繳信用卡費等方式，製造斷點，增加追查犯罪困難，「法律敵對意識甚高」。

    判決指出，應曉薇又以市議員身分，以28次質詢、約見、大量索資等方式施壓基層公務員，造成莫大壓力，違背職務要求公務員通過京華城非法容積，使京華城獲得龐大不法利益，罔顧都市開發應考量公益及都市整體發展，而造成片面偏頗的財團受益，致使都市開發不均、使行政機關違反依法行政及平等原則，有違市民付託及市議員本質，違法程度重大。

    合議庭指出，應曉薇於檢察官搜索前，即輾轉乘車至桃園國際機場後，又轉往台中國際機場準備出境，欲潛逃避免追訴與審判，意圖妨礙司法偵審理與執行，徒增對司法資源的耗費，偵審時均否認犯行、飾詞狡辯，犯後態度不佳，依其智識、過往工作經歷、目前經濟狀況、家庭狀況等因素，量刑15年6月。

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