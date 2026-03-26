「包錢」太大聲露餡！彰化警聽音辨位 意外揪身懷百萬女車手

邱姓女子收取110萬元贓款，躲進高鐵站廁所，用膠帶包裝贓款，因「包錢聲」太大聲露餡。示意圖。（資料照）

彰化縣邱姓女子加入詐騙集團擔任車手，前往收取110萬元贓款後，依指示轉往高鐵彰化站準備交付，她先在廁所用膠帶包裝贓款，卻因「包錢聲」太大聲，引起警方注意，最終在盤查時當場坦承犯行。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年。

判決書指出，邱女於去年9月加入詐團，負責第一線取款工作。集團成員先透過交友軟體假冒投資專家，誆騙詹姓被害人面交110萬元。2025年11月27日下午4時許，邱女依指示前往彰化縣北斗鎮的加油站，順利取得被害人的鉅款，隨後便搭乘交通工具前往高鐵彰化站，準備將贓款帶往台中站轉交。

請繼續往下閱讀...

邱女抵達高鐵站後隨即進入女子廁所，她拿出備好的膠帶纏繞、包裝110萬元鉅款，不過邱女撕膠帶、反覆纏繞的聲音太大聲，引起早已獲得情資在旁埋伏、但不知嫌犯模樣的警方注意。

不過，警方進入廁間查看卻未發現明確證據，只好將邱女攔下盤查，沒想到邱女疑因心虛，竟在警方尚未掌握明確贓證物時，就主動坦承自己是詐欺車手，表示自己剛在北斗收了110萬元，並依指示在廁所包裝現金，準備帶往台中交付。警方當場查扣款項並發還被害人，整起案件也因此迅速破案。

法院審理認為，案發時，警方僅憑民眾檢舉與可疑行為盤查，在尚未掌握足以證明犯罪的明確證據前，邱女就主動供述犯行，符合「自首」要件，加上已繳回犯罪所得9000元，依法減輕其刑。

不過，法官指出，邱女過去有多次因提供帳戶，幫助詐欺、洗錢等案件，雖獲不起訴處分，但對詐騙運作並非毫無認知，卻仍貪圖報酬參與犯罪。最終依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年，並沒收其犯罪所得及作案用的手機、膠帶等物品。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法