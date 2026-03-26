京華城案一審判決11人僅2人無罪 台北地院發言人錄12分鐘影片說分明

台北地院行政庭長兼發言人黃柄縉。（記者張文川翻攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半，台北地方法院今宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪判處13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。

台北地院行政庭長兼發言人黃柄縉於宣判後錄製全長12分鐘的影像說明判決主文及11人判刑情形，詳情如下： 威京集團主席沈慶京依共犯圖利罪判處10年徒刑，其行賄罪由刑責較重的圖利罪吸收。 請繼續往下閱讀... 國民黨台北市議員應曉薇依違背職務收賄罪判刑15年6月。 台北市都發局前局長黃景茂依圖利罪判處6年6月徒刑。 眾望基金會董事長李文宗依背信罪、公益侵占和違背職務收賄罪，判刑4年6月。 木可公司負責人李文娟依公益侵占罪、商業會計法填製不實會計憑證罪，判刑2年4月。 會計師端木正依偽造行使準文書罪判刑1年。 台北市前副市長彭振聲圖利罪判刑2年緩刑3年。 都發局前總工程司邵琇珮圖利罪判1年3月緩刑3年。 應曉薇顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄2人獲判無罪。

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