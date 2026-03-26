中華電信帳款逾期未付款？詐騙電郵釣魚 勿點擊連結

中華電信帳款逾期未付款？有民眾點擊連結險遭詐騙。（民眾提供）

連日來有民眾接獲聲稱中華電信寄發的電子郵件，指稱帳款逾期未付款，有人點擊連結，按照指示操作，赫然發現上了詐騙集團的當。警方提醒，最近不少人接到這種電郵，要辨別真偽，首先要認明官方網域，可直接開啟官方App或致電中華電信客服查詢確認，千萬不要點擊來路不明的連結，以免遭到詐騙。

收到假冒中華電信詐騙郵件的民眾指出，最近收到「中華電信」寄發的電子郵件，內容約略為「親愛的客戶，您好：我們已注意到您的帳戶仍有未完成付款，為維持服務的完整與連續性，請盡速指定期限內完成付款程序。若逾期未處理，系統將自動暫停部分功能或限制帳戶存取權限，直至款項結清。」

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信件還附上「立即完成付款」的連結，民眾對郵件真實性半信半疑，因此未貿然點擊，而是打開中華電信App，確認自己沒有待繳項目，再致電中華電信客服諮詢，發現是詐騙集團。他遵照指示操作，結果發現竟然是詐騙集團的伎倆。

彰化警方提醒，近期有大量冒用中華電信或蝦皮購物名義的詐騙，利用發票中獎、獲得手機或款項逾期未完成付款等話術，誘騙使用者點擊釣魚連結，以騙取個資或金錢，民眾最好先應透過官方管道核實，或撥打165反詐騙專線求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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